Satonen kuunteli arvostelua “työelämän taksiuudistuksesta” ja “palkkadumppauslaista” – ja näin hän vastasi

Hallituksen esitystä paikallisesta sopimisesta käsiteltiin tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Rane Aunimo Demokraatti

Työministeri Arto Satonen (kok.) perusteli muutosta joustavuudella, tehokkuudella ja oikeudenmukaisuudella.

– Lakiesityksellä kaikki suomalaiset työpaikat tuodaan yhtäläisten paikallisen sopimisen mahdollisuuksien piiriin ja siksi kysymys on historiallisesta muutoksesta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vertasi kuitenkin hanketta surullisenkuuluisaan taksiuudistukseen.

– Silloinhan luvattiin, että hinnat laskevat, saatavuus paranee ja turvallisuus paranee. Tässä on vähän samankaltainen poljento. Pahoin pelkään, arvoisa hallitus, että olette tekemässä todellisen työelämän taksiuudistuksen.

Lindtman epäili, että uudistus tosiasiassa mahdollistaa esimerkiksi sen, että kun alihankintayritys Puolasta tulee Suomeen, sopiminen ei ole siellä aitoa.

– Lopulta luotte kannustimen olla järjestäytymättä työnantajaliittoon ja siten murratte yleissitovuutta eli työelämän minimiturvaa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela arvosteli hanketta puolestaan “palkkadumppauslaiksi”.

– Sillä ei ole mitään tekemistä oikeudenmukaisuuden kanssa. Voi toki olla, että minulla ja työministeri Satosella on eri sanakirjat.

SATONEN vastasi kritiikkiin omassa vastauspuheenvuorossaan.

Työministeri vakuutti, että paikallinen sopiminen tapahtuu aina työehtosopimusten eli tessien puitteissa.

– On sitten suomalainen tai ulkomainen yritys, se voi vain ja ainoastaan hyödyntää niitä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, jotka liittojen välisellä tessillä on sovittu.

Sitä, kuinka uudistus vaikuttaa järjestäytymiseen, Satonen kommentoi sanomalla, että “se jää tietysti nähtäväksi”.

– Oma käsitykseni on kyllä se, että jos katsotaan vaikka teknologiateollisuutta, niin valtaosa yrityksistä on halunnut kuitenkin tehdä yhteisesti niitä sopimuksia, vaikka siellä on ollut myös mahdollisuuksia mennä yrityskohtaiseen.

Satosen mukaan näin siksi, koska yrityskohtaisen sopimuksen tekemisessä on aina myös haasteensa.