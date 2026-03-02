Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

2.3.2026 11:15 ・ Päivitetty: 2.3.2026 11:15

Saudi-Arabian jättimäiseen öljynjalostamoon lennokki-isku

BILAL QABALAN / AFP - LEHTIKUVA
Ras Tanuran -öljyjalostamo joulukuussa 2004.

Saudi-Arabian valtavaan öljynjalostamoon Persianlahden rannalla on tehty lennokki-isku. Uutistoimisto AFP:n tapahtumista selvillä olevan lähteen mukaan isku aiheutti Ras Tanuran jalostamossa tulipalon, joka on jo saatu sammutettua.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Saudi-Arabian puolustusministeriö sanoi lausunnossaan, että öljynjalostamoon iskettiin kahdella lennokilla, jotka saatiin torjuttua.

Maan energiaministeriö puolestaan kertoi, että joitain toimintoja Ras Tanuran jalostamossa on toistaiseksi pysäytetty varotoimena. Ministeriön mukaan tällä ei ole vaikutusta öljytuotteiden toimituksiin paikallisille markkinoille.

Iran teki maanantaina ohjusiskun myös Saudi-Arabian ilmavoimien tukikohtaan, AFP:n lähde kertoi. Lähteen mukaan ohjukset saatiin pysäytettyä.

Isku tehtiin Prinssi Sultanin lentotukikohtaan maan pääkaupungin Riadin kaakkoispuolella. Tukikohdassa on Yhdysvaltain henkilöstöä, ja sinne tehtiin iskuja myös lauantaina ja sunnuntaina.

Iran on jatkanut tänään lennokki- ja ohjusiskujaan useisiin Persianlahden maihin, joilla on läheiset suhteet Yhdysvaltoihin. Hyökkäykset ovat vastaus Israelin ja Yhdysvaltojen lauantaina alkaneisiin Iaajoihin iskuihin Iranissa.

PERSIANLAHDEN maiden yhteistyöjärjestön GCC:n jäsenvaltiot lupasivat sunnuntaina puolustautua Iranin hyökkäyksiä vastaan. Maat sanovat tarvittaessa myös vastaavansa aggressioon. GCC:hen kuuluvat Arabiemiraatit, Bahrain, Saudi-Arabia, Oman, Qatar ja Kuwait.

Saudi-Arabian valtiollisen öljy-yhtiön Saudi Aramcon öljynjalostamo Ras Tanurassa on yksi Lähi-idän suurimmista. Sen kapasiteetti on 550 000 barrelia päivässä. Jalostamon yhteydessä on yksi maailman tärkeimmistä öljysatamista.

Sota Lähi-idässä on jo nostanut raakaöljyn hintoja. Sekä Brent-laadun että WTI-laadun hinnat pomppasivat yli kymmenen prosenttia tänään kaupankäynnin alkaessa. Suorat iskun öljynjalostamoon lisäävät pelkoja siitä, että sota nostaa energian hintaa.

Saudi-Arabian öljyinfrastruktuuriin ovat aiemmin iskeneet Iranin tukemat Jemenin huthit. Esimerkiksi vuonna 2019 huthien ilmaiskut Aramcon laitoksiin Saudi-Arabian itäosissa laskivat hetkellisesti merkittävästi Saudi-Arabian öljyntuotantokapasiteettia.

Marraskuussa 2022 huthit puolestaan iskivät jalostamoon Punaisenmeren rannalla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Kirjallisuus
27.2.2026
Arvio: Maailma muuttui ja supo myös – Suojeluenkeli yhdistää yksityisen ja yleisen
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
27.2.2026
Velkajarrussa piilee iso uskottavuusmiina kaikille puolueille
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
2.3.2026
Arvio: Kuka hyötyy, kun vanhat talot saavat purkutuomion? Uutuuskirja puolustaa parjattuja kouluja ja lähiörakennuksia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU