Ulkomaat
2.3.2026 11:15 ・ Päivitetty: 2.3.2026 11:15
Saudi-Arabian jättimäiseen öljynjalostamoon lennokki-isku
Saudi-Arabian valtavaan öljynjalostamoon Persianlahden rannalla on tehty lennokki-isku. Uutistoimisto AFP:n tapahtumista selvillä olevan lähteen mukaan isku aiheutti Ras Tanuran jalostamossa tulipalon, joka on jo saatu sammutettua.
Saudi-Arabian puolustusministeriö sanoi lausunnossaan, että öljynjalostamoon iskettiin kahdella lennokilla, jotka saatiin torjuttua.
Maan energiaministeriö puolestaan kertoi, että joitain toimintoja Ras Tanuran jalostamossa on toistaiseksi pysäytetty varotoimena. Ministeriön mukaan tällä ei ole vaikutusta öljytuotteiden toimituksiin paikallisille markkinoille.
Iran teki maanantaina ohjusiskun myös Saudi-Arabian ilmavoimien tukikohtaan, AFP:n lähde kertoi. Lähteen mukaan ohjukset saatiin pysäytettyä.
Isku tehtiin Prinssi Sultanin lentotukikohtaan maan pääkaupungin Riadin kaakkoispuolella. Tukikohdassa on Yhdysvaltain henkilöstöä, ja sinne tehtiin iskuja myös lauantaina ja sunnuntaina.
Iran on jatkanut tänään lennokki- ja ohjusiskujaan useisiin Persianlahden maihin, joilla on läheiset suhteet Yhdysvaltoihin. Hyökkäykset ovat vastaus Israelin ja Yhdysvaltojen lauantaina alkaneisiin Iaajoihin iskuihin Iranissa.
PERSIANLAHDEN maiden yhteistyöjärjestön GCC:n jäsenvaltiot lupasivat sunnuntaina puolustautua Iranin hyökkäyksiä vastaan. Maat sanovat tarvittaessa myös vastaavansa aggressioon. GCC:hen kuuluvat Arabiemiraatit, Bahrain, Saudi-Arabia, Oman, Qatar ja Kuwait.
Saudi-Arabian valtiollisen öljy-yhtiön Saudi Aramcon öljynjalostamo Ras Tanurassa on yksi Lähi-idän suurimmista. Sen kapasiteetti on 550 000 barrelia päivässä. Jalostamon yhteydessä on yksi maailman tärkeimmistä öljysatamista.
Sota Lähi-idässä on jo nostanut raakaöljyn hintoja. Sekä Brent-laadun että WTI-laadun hinnat pomppasivat yli kymmenen prosenttia tänään kaupankäynnin alkaessa. Suorat iskun öljynjalostamoon lisäävät pelkoja siitä, että sota nostaa energian hintaa.
Saudi-Arabian öljyinfrastruktuuriin ovat aiemmin iskeneet Iranin tukemat Jemenin huthit. Esimerkiksi vuonna 2019 huthien ilmaiskut Aramcon laitoksiin Saudi-Arabian itäosissa laskivat hetkellisesti merkittävästi Saudi-Arabian öljyntuotantokapasiteettia.
Marraskuussa 2022 huthit puolestaan iskivät jalostamoon Punaisenmeren rannalla.
