Kotimaa
23.6.2026 16:48 ・ Päivitetty: 23.6.2026 16:48
Sauli Niinistö: Euroopan pitää osata vastata maailman pahuuteen
Presidentti Sauli Niinistö näkee vahvan ja yhtenäisen Euroopan olevan riittävä vaihtoehto pitämään venäläiset sotilaallisesti kaukana.
Niinistö esitteli näkemyksiään tiistaina Porin Suomi-Areenan yleisötilaisuudessa, puhuessaan turvallisuuspolitiikasta puolustusvoimien komentajan Janne Jaakkolan seurassa.
Euroopan vahvuus ja yhtenäisyys tarkoittaisivat Niinistölle myös riittävää sotilaallista uskottavuutta. Niinistön mukaan pahuutta on maailmassa sen verran, että myös eurooppalaisten on ymmärrettävä, että joskus siihen voi vastata vain kovalla.
Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia Euroopan maiden kannattaisi kohdella Niinistön mielestä reilusti ja ilman turhaa hyssyttelyä.
Niinistön mukaan suorasukainen lähestymistapa olisi paikallaan, mutta se edellyttäisi sitä, että Euroopalla olisi Yhdysvallat-suhteisiinsa selkeä yhteinen linja.
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