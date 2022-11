Sauli Niinistö: Yhteinen varautuminen kriiseihin on Pohjoismaiden paras turva

Pohjoismaiden on pidettävä huolta rauhantekijäbrändistään – mutta samalla varauduttava vastaamaan kriiseihin lujasti yhdessä, sanoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö. DEMOKRAATTI Demokraatti

Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa tiistaina puhuneen Niinistön mielestä tämänhetkinen kansainvälinen tilanne vaatii alueen valtioiden yhteistyön syventämistä. Osin se tapahtuukin Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydellä.

Sen lisäksi presidentti patistaa muun muassa maiden parlamentteja lisäämään tiedon ja tilannekuvan vaihtoa avainvaliokuntiensa välillä. Kriisissä kun on tärkeää, että kaikki pysyvät mahdollisimman hyvin ajan tasalla siitä mitä ympärillämme tapahtuu.

– Elämme vaarallista aikaa. Kaasuputkiin kohdistuva sabotaasi ja strategisten kohteiden lähistöllä lentävät dronet ovat esimerkkejä hybridivaikuttamisesta, johon meidän on näinä aikoina valmistauduttava, Niinistö sanoi puheessaan.

Presidentti viitannee tällä esimerkiksi Norjaan, missä on viime viikkoina pidätetty outoja droonioperoijia ja Venäjän tiedustelupalvelun työntekijöiksi epäiltyjä ihmisiä.

– Kriittinen infrastruktuurimme on monilla sektoreilla valtionrajat ylittävää. Meidän on pidettävä yhdessä huolta sen suojaamisesta. Kun varaudumme yhdessä, on turvamme vahvin, Sauli Niinistö korostaa.

POHJOISTA yhteenkuuluvuutta ja maailmalla kunnioitettuja pohjoismaisia arvoja pitäisi Niinistön mielestä käyttää nykyistäkin enemmän hyväksi myös brändinrakennuksessamme.

– Kansainvälisissä yhteyksissä toimimme sääntöpohjaisen järjestelmän vahvistamiseksi, ajamme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja tasa-arvoa. Sen sijaan, että teemme asioita yksin, voisimmeko nojautua politiikassamme entistä enemmän pohjoismaiseen brändiin, Niinistö ehdottaa.

Esimerkkinä hän mainitsee verkkoteknologian, missä pohjoismaisia yrityksiä yhdistää luotettavuus. Niinistö ei suoraan mainitse Kiinaa ja sen 5G-valmistajia, joiden on epäilty toimivan valtionsa käsikassaroina.

Hän muistuttaa vain, että täkäläisten teknologiayritysten luottamuspääoma on niille vahva kilpailuetu, jota kannattaisi myös yhteisesti edistää, pelkän keskinäisen kilpailun sijaan.

TOISENA VALTTINA meille olisi rauhanvälitys ja rauhanteon taito, jotka on perinteisesti mielletty nimenomaan pohjoismaisen kriisinhallinnan osaamisalueeksi.

– Joitain vuosia sitten Pohjoismainen ministerineuvosto julkaisi raportin pohjoismaisesta rauhan brändistä. Tätä osaa brändistämme meidän ei sovi hukata. Lopulta vain rauha on kestävän turvallisuuden perusta, Niinistö sanoo.

Tasavallan presidentti kiittelee, miten vaikuttavasti Ukrainan sodan uhka ja energiakriisin odotus ovat hitsanneet Pohjoismaita ja sen toimijoita yhteen.

– Olen vieraillut kuluneen puolen vuoden aikana kaikissa Pohjoismaissa. Lisäksi olemme harva se päivä nostaneet luurin vaihtaaksemme tietoja ja ajatuksia jonkun pohjoismaisen kollegan kanssa. Tämä on ollut arvokasta, Niinistö kertoo.

Hänen mielestään pohjoismaisen yhteistyön uutta renessanssia pitää käyttää nyt hyväkseen, paitsi lujittamalla vanhoja yhdessä toimisen tapoja, myös luomalla uutta.

– Täydellistäkin voi vielä parantaa, Niinistö uskoo.