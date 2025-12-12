Sauli Niinistölle kirjapalkinto

Presidentti Sauli Niinistölle on myönnetty P. E. Svinhufvudin muistosäätiön kirjapalkinto teoksesta Kaikki tiet turvaan – sinnikkään Suomen suunta, säätiö kertoo tiedotteessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Palkinnon perusteluissa muun muassa kuvaillaan, että Niinistön teos avaa hänen aikaansa tasavallan presidenttinä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä kiinnostavasti ja ymmärrettävästi.

Säätiö toteaa, että Niinistö kuvaa kirjassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta historiallista aikakautta. Säätiön mukaan on merkittävää ja poikkeuksellista, että teos on julkaistu niin pian Niinistön virkakauden päättymisen jälkeen. Lisäksi kirjan uumoillaan antavan virikkeitä tutkijoille, jotka seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä pyrkivät hahmottamaan tämän ajan historiallisia tapahtumia.

P. E. Svinhufvudin muistosäätiön palkinnon on saanut myös Niinistön puoliso Jenni Haukio, joka sai vuoden 2023 palkinnon.

Säätiö myös myönsi tänä vuonna kunniamaininnan professori Lasse Kankaalle teoksesta Sanan voimalla – Artturi Leinosen elämä. Kankaan teos on säätiön mukaan ensimmäinen kokonaiselämäkerta Leinosesta, joka oli aikansa aktiivinen, yhteiskunnallisesti vaikuttava toimija.

Kirjallisuuspalkinnolla pyritään kannustamaan ihmisiä lukemaan sekä lisäämään tietoisuutta muun muassa yhteiskunnallisista ilmiöistä. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 1973.