SBU: Isku Kertshinsalmen siltaan – miinoittamiseen käytettiin yli tuhat kiloa räjähteitä

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU sanoo tehneensä onnistuneen iskun Venäjän kannalta tärkeään Kertshinsalmen siltaan. SBU:n mukaan silta on vaurioitunut miinoilla tehdyssä vedenalaisessa iskussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Siviiliuhreja ei tullut, SBU sanoo Telegram-viestissään ukrainalaissivusto Kyiv Independentin mukaan. SBU:n mukaan operaation suunnitteleminen kesti kuukausia ja sillan miinoittamiseen käytettiin yli tuhat kiloa räjähteitä.

Venäjän rakentama Kertshinsalmen silta on ollut Venäjälle tärkeä huoltoreitti sen jälkeen, kun se miehitti Krimin niemimaan vuonna 2014. Venäjä on käyttänyt siltaa kaluston ja tarvikkeiden kuljettamiseen Ukrainassa miehittämilleen alueille. Ukrainalle silta on ollut eräänlainen Venäjän miehityksen symboli.

Kyiv Independentin mukaan se ei ole pystynyt vahvistamaan, millaisia vaurioita isku tarkalleen ottaen aiheutti tai onko silta suljettu kokonaan tai väliaikaisesti.

Kyiv Independent julkaisi videon sillan räjähdyksestä, jossa SBU:n mukaan vaurioituivat sillan vedenalaiset tukirakenteet. Silta näytti videon perusteella jääneen ainakin vielä pystyyn.

- (Tämä) operaatio kesti joitain kuukausia. SBU:n agentit miinoittivat tämän laittoman rakenteen tukirakenteet, SBU sanoi viestissään.

- Ja tänään, aiheuttamatta yhtään siviiliuhreja, ensimmäinen räjähde aktivoitiin aamulla kello 4.44, lausunnossa sanottiin.

Kyseessä oli Ukrainan kolmas siltaa vaurioittanut isku sitten Venäjän hyökkäyssodan alkamisen helmikuussa 2022. Ainakaan aiemmat iskut eivät ole onnistuneet saamaan siltaa pysyvästi pois käytöstä.