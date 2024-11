Scholz ja Putin keskustelivat puhelimessa ensi kertaa liki kahteen vuoteen

Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat keskustelleet puhelimessa ensimmäistä kertaa liki kahteen vuoteen, kertoo Scholzin tiedottaja lausunnossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Scholzin edustajan mukaan liittokansleri tuomitsi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan kehottaen Putinia lopettamaan sen ja vetämään joukot pois.

- Venäjän on suostuttava neuvottelemaan Ukrainan kanssa niin, että tavoitteena on oikeudenmukainen ja kestävä rauha. Samalla liittokansleri korosti Saksan vankkumatonta päättäväisyyttä Ukrainan tukemisessa sen puolustuskamppailussa Venäjän aggressiota vastaan niin kauan kuin on tarpeen, sanottiin Scholzin edustajan Steffen Hebestreitin lausunnossa.

Kaksikon puhelu kesti noin tunnin. Edellisen kerran johtajat keskustelivat toissa vuoden joulukuussa.

Ennen keskustelua Putinin kanssa Scholz puhui Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Hebestreitin mukaan Scholz aikoi puhua Zelenskyin kanssa vielä uudelleen Putinin kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

Saksa on Ukraina toiseksi suurin yksittäinen tukija Yhdysvaltojen jälkeen.

Putin ei juuri ole ollut yhteyksissä sotilasliitto Naton jäsenmaiden johtajiin toissa vuoden jälkeen. Yhteyksiä ovat pitäneet lähinnä Unkarin pääministeri Viktor Orban, joka vastustaa lännen Venäjä-politiikkaa, ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan.