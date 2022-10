Scholzille sataa kritiikkiä – ”Kiinan kommunistinen puolue ei saa päästä käsiksi maamme kriittiseen infrastruktuuriin”

Saksan liittokansleri Olaf Scholz on saanut kotimaassaan kritiikkiä suunnitelmista myydä merkittävä osuus Hampurin satamasta kiinalaisille.

Saksalaiset yleisradiot NDR ja WDR kertoivat torstaina Scholzin kannattavan diiliä, jossa kiinalainen kuljetusyhtiö Cosco ostaisi ison osuuden sataman konttiterminaalista. Hampurin satama on yksi Euroopan suurimmista. Cosco on jo nyt sataman suurin asiakas.

Scholz on tiettävästi asiassa eri linjoilla useiden keskeisten ministeriöiden kanssa. Medioiden mukaan kauppaa arvioineet kuusi ministeriötä eli talous-, sisä-, liikenne-, ulko-, puolustus- ja valtiovarainministeriö ovat kaikki asettuneet sitä vastaan, mutta liittokansleri tukee kauppaa silti.

Suunnitelmaa ovat kritisoineet Deutsche Wellen mukaan niin Scholzin hallituskumppanit kuin oppositiokin. Scholzin sosialidemokraattien kanssa hallituksessa ovat vihreät ja liberaalipuolue FDP vastustavat molemmat satamadiiliä.

- Kiinan kommunistinen puolue ei saa päästä käsiksi maamme kriittiseen infrastruktuuriin. Se olisi virhe ja riski, FDP:n pääsihteeri Bijan Djir-Sarai kertoi uutistoimisto DPA:lle.

Myös opposition kristillisdemokraattien (CDU) kansanedustaja ja entinen terveysministeri Jens Spahn kritisoi suunnitelmaa ja huomautti, että eurooppalaiset eivät voi saada osuuksia Kiinan satamista.

Suunnitelmat sataman myymisestä ovat herättäneet erityistä kummastelua sen vuoksi, että Saksa on parhaillaan pyristelemässä irti liiallisista Venäjä-riippuvuuksista, joihin EU:n talousmahti on itsensä vuosien aikana kietonut. Kriitikot pelkäävät, että Saksa on tekemässä saman virheen Kiinan suhteen.

Saksa piti CDU:n Angela Merkelin liittokanslerikaudella (2005-2021) yllä tiiviitä kauppasuhteita Kiinaan, ja Merkel vältti usein kritisoimasta Kiinan toimia. Saksan nykyinen hallitus on pyrkinyt ottamaan astetta tiukempaa linjaa esimerkiksi Kiinan ihmisoikeusrikkomuksiin.