SDP-aktiivi vastaa Lasse Lehtiselle: Todellinen vastustaja tulee eduskunnan oikealta laidalta, ei liikkeen sisältä

Merkittävissä poliittisissa tehtävissä toiminut toimittaja ja kirjailija Lasse Lehtinen heristeli Demokraatissa varoittavaa sormea vaarasta vasemmalla meille sosiaalidemokraateille. Juha Jaatinen

Minulla ei ole rahkeita historian harrastajana ryhtyä akateemiseen debattiin historian tulkinnasta aiheesta väitelleen Lehtisen kanssa.

Mutta pidän ensiksi hieman pulmallisena käyttää yleisesti hyväksytyn termin ”sisällisota” sijaan nimitystä ”punakapina”. On myös mielikuvituksellista vetää suoria johtopäätöksiä rajalakikeskustelusta itsenäisyyden alkuvuosien tai toisen maailmansodan jälkeisiin vaaran vuosina tunnettuihin tapahtumiin.

RAUHANLIIKKEEN menneisyydestä kirjoittaessaan Lehtinen unohtaa kokonaan Sadankomitean tai END (European Nuclear Disarmament) -liikkeen. Ensin mainittu ei todellakaan myötäillyt Neuvostoliittoa ja toinen vaati yleistä ydinaseriisuntaa Itä- ja Länsi-Euroopassa.

Nykyajalta Lehtiseltä on ilmeisesti jäänyt huomaamatta, että rauhanliike on vastustanut Venäjän oikeudetonta hyökkäystä Ukrainaan.

Lehtinen kirjoittaa, että kommunistien rintaperilliset ajavat EU-parlamentissa Venäjän etuja. Tämän nämä ovat naamioineet pasifismin, rauhanaatteen nimiin. Kyllä, tämä on faktaa.

ESSEENSÄ viimeisessä kappaleessa Lehtinen pääsee vauhtiin. Hän itse toteaa, että ”käännnytyslaki” on kansainvälisten sopimusten vastainen, saattoi olla jo susi syntyessään eikä se välttämättä toimi tositilanteessa.

Edellä mainittu ei estä Lassea heiluttamasta leimakirvestä: lakia vastustaneita hän kutsuu ”SDP:n vasemmistosiiveksi”. Tulkitsen, että hän rinnastaa nämä kaiken karvaisiin menneitten vuosikymmenien kommunistien myötäjuoksijoihin.

Tämä lyö pahasti korville sitä, mitä hän kirjoitti siitä, miten on luonnollista että SDP:n kaltaisessa kansalaisjärjestössä ollaan eri mieltä liikkeen toimintatavoista ja suunnasta.

SDP:n sisäistä keskustelua ei edesauta leimaaminen. Pitäisi Lehtisen se erittäin kokeneena toverina käsittää. Onhan hän saanut itsekin tuta samaa.

Nyt on voitu käydä keskustelua niin, että on voinut poiketa puolueen puheenjohtajan näkemyksestä syyllistymättä majesteettirikokseen.

”Käännytyslain” osalta SDP:hen on luotu painetta vasemmalta, oikealta ja median puolelta. Pääosin puolueen sisällä keskustelu on ollut rakentavaa ja puoluetoveria arvostavaa.

Tämä on edistystä. Nyt on voitu käydä keskustelua niin, että on voinut poiketa puolueen puheenjohtajan näkemyksestä syyllistymättä majesteettirikokseen ja joutumatta jalkapuuhun. On ymmärrettävä se, että kun puoluetoveri on eri mieltä kanssasi, siihen voi olla hyvät perustelut ja hän ei tee näin suinkaan pahuuttaan.

Jatkakaamme siis SDP:ssa rakentavaa ja toista arvostavaa keskustelutapaa.

Meillä on jatkossakin tiedossa “vauhtia ja vaarallisia tilanteita”. Ensi vuonna tulevat kunta- ja aluevaalit vaativat yhteisiä ponnistuksia.

Todellinen vastustaja ei ole joku SDP:n sisäinen ”siipi”, vaan kyllä se löytyy eduskunnan istuntosalin oikealta laidalta.

Juha Jaatinen

SDP Helsinki, 2.varapuheenjohtaja