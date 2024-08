Lasse Lehtinen: Varo vasemman laidan lumoa, SDP – sinne kääntyminen on aina ajanut puolueen vaikeuksiin

Koko historiansa ajan SDP on tasapainoillut puhdas­­­oppisen laita­vasemmiston houkutusten ja poliittisen realismin välissä. Joka kerta agitaattorien – oman aikansa populistien – kelkkaan lähteminen on päättynyt huonosti, muistuttaa tietokirjailija Lasse Lehtinen .

Pyrin puolueen jäseneksi vuonna 1962. Ymmärtäväinen piirisihteeri käski palata aiheeseen, kun olin käynyt kouluni. ”Oppikoululaiselle tulee vain harmia osallistumisesta politiikkaan.”

Neljä vuotta myöhemmin Akateeminen sos.dem. yhdistys Helsingissä myönsi ensimmäisen jäsenkirjani.

Kuluneina vuosikymmeninä minua on aika ajoin neuvottu hakemaan poliittinen kotini muualta. Kolmannen polven demarina olen kuitenkin niellyt kiukkuni.

”Kun on neljännesvuosisadan kulkenut työväenliikkeen mukana, kuinka voisin jättää sen nyt, kun se tekee tyhmyyksiä”, sanoi Eetu Salinkin , kun punakapinaan lähti.

Sisällissodan kuukausina molemmat isoisäni olivat kulkeneet punaiset käsivarsinauhat sarkatakkiensa hihoissa. Toisilleen tuntemattomat nuoret miehet oli Pyhtäällä pakotettu punakaarteihin. Kieltäytyminen ei niissä oloissa ollut mahdollista.

Tai ehkä he kävivät omaa vapaussotaansa? Heillehän oli laulettu, että ”kauhea joskin on puhdistustyömme, ihmisen onnen on ehtona se.”