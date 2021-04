SDP haluaa aloittaa uudelleen kotimaisen rokotetuotannon – Marin toivoo pohjoismaista yhteistyötä

SDP haluaa käynnistää uudelleen kotimaisen rokotetuotannon. Asia käy ilmi koronan jälkeisen jälleenrakentamisen suuntaviivoja kokoavasta puolueen ohjelmasta. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Kotimaiseen lääketieteen tutkimukseen ja erityisesti rokotetutkimukseen on panostettava suunnitelmallisesti. Suomessa on käynnistettävä uudelleen kotimainen rokotetuotanto. Sen toimintaedellytysten turvaamisessa valtiolla on merkittävä rooli.” Ohjelmassa todetaan.

Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin totesi ohjelman julkistusta seuranneessa tiedotustilaisuudessa koronapandemian osoittaneen rokotetuotannon tärkeyden.

Marinin mukaan asia vaatii jatkoselvittelyä ja pohjoismaista yhteistyötä.

SDP:n mukaan suomalaisessa terveysturvallisuuden varautumisessa on havaittu muitakin aukkoja, jotka pitää täyttää.

”Kriisivalmiuksia ja terveysturvallisuudesta vastaavien hallinnonalojen yhteistoimintaa on arvioitava ja tarvittaessa sen toimivuuden takaamiseksi on tehtävä uudistuksia. Myös THL:n resursseja on saatujen kokemuksien pohjalta kehitettävä. Tämä vaatii asiantuntijaselvityksen kriisin aikaisesta toiminnasta akuutin tilanteen helpotettua.” Ohjelmassa kirjoitetaan.