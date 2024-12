SDP:n eduskuntaryhmä: Krista Kiurua lyötiin nyrkillä kasvoihin, kun hän oli matkalla hakemaan lastaan päivähoidosta

SDP:n eduskuntaryhmä tiedottaa perjantai-iltana, että kansanedustaja Krista Kiuru (sd.) joutui väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi perjantaina. Demokraatti Demokraatti

Tiedotteen mukaan Kiurua lyötiin nyrkillä kasvoihin kello neljän jälkeen Helsingissä. Kiuru oli matkalla eduskunnasta hakemaan lastaan päivähoidosta.

Ryhmä kertoo, että Kiurulle tuntematon keski-ikäinen mieshenkilö oli ohittaessa lähtenyt Kiurua kohti ja lyönyt häntä nyrkillä suoraan kasvoihin. Mies oli poistunut paikalta kertomatta syytä hyökkäykselleen.

Kiuru on käynyt tapaturma-asemalla sekä informoinut poliisia ja eduskunnan turvallisuusviranomaisia tapahtuneesta.

Ryhmänjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

– Kansanedustaja Krista Kiuruun kohdistettu väkivalta on kerta kaikkiaan järkyttävä ja vastenmielinen teko. Poliisin on tutkittava asia, ja tekijä on saatava vastuuseen. Koko suomalaisen yhteiskunnan on nyt yhdessä noustava tuomitsemaan poliittinen väkivalta.

Myös puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi hyökkäystä.

– Hyökkäys ylittää kaiken ymmärryksen. Kyse on suorasta hyökkäyksestä demokratiaa kohtaan. Vielä vastenmielisemmäksi asian tekee, että uhri on paitsi kansanedustaja, niin ennen kaikkea nainen ja perheenäiti. Tämä raukkamainen teko ja poliittinen väkivalta on tuomittava mitä jyrkimmin. Ja puututtava siihen lujasti. Tekijä on saatava kiinni ja vastuuseen.

Ryhmä tiedottaa, että tapaus on poliisin tutkinnassa. Helsingin poliisi kertoo omassa tiedotteessaan, että epäiltyä ei ole toistaiseksi tavoitettu, mutta poliisilla on tiedossa epäillystä hyvät tuntomerkit.

Poliisi on kirjannut pahoinpitelystä rikosilmoituksen ja jatkaa asian tutkintaa sekä epäillyn etsintää.