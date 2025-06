SDP nousi yrittäjäkyselyssä – perussuomalaiset putosi

SDP on kohentanut kannatustaan yrittäjien keskuudessa, kertoo tuore Yrittäjägallup. Ylivoimaisesti suosituin on kuitenkin kokoomus. Demokraatti Demokraatti

Yrittäjistä 39 prosenttia kertoo äänestävänsä kokoomusta, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Kannatus on noussut maaliskuusta kolme prosenttiyksikköä. Kokoomus on etenkin suurten yritysten mieleen.

Keskusta on noussut toiseksi suosituimmaksi yrittäjäpuolueeksi 11 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten yrittäjäkannatus putosi maaliskuusta kolme prosenttiyksikköä ja on nyt 10 prosenttia.

– Kokoomuksen kannatuksen nousu kertoo siitä, että puoliväliriihen päätökset olivat kokoomusta tukevien yrittäjien mieleen. Perussuomalaisten kannatuksen kehitys taas viestii siitä, että heidän yrittäjäkannattajillaan on ollut enemmän sulattelemista, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

SDP:n yrittäjäkannatus on puolestaan vahvistunut ja on nyt kahdeksan prosenttia.

Yksinyrittäjien keskuudessa kokoomus on suosituin 29 prosentilla. Perussuomalaiset ja SDP ovat tasoissa toisena 12 prosentin kannatuksella.



YRITTÄJISTÄ hallituksen toimintaan 42 prosenttia on tyytyväisiä ja 48 prosenttia tyytymättömiä.

– Yrittäjien tyytyväisyys hallitukseen on laskenut tasaisesti mutta hitaasti. Kevään aikana isoin muutos on tyytyväisyyden kasvu oppositioon. Se on silti selvästi alhaisempaa kuin tyytyväisyys hallitusta kohtaan, Pentikäinen sanoo.

Pääministeri Petteri Orpon toimintaan on tyytyväisiä 43 prosenttia ja valtiovarainministeri Riikka Purran toimintaan 42 prosenttia yrittäjistä. Tyytymättömiä on hieman enemmän kuin tyytyväisiä.