SDP päättää puoluekokousedustajien määrän roimasta vähentämisestä

Suurin oppositiopuolue SDP päättää tänään lauantaina alkavassa puoluekokouksessa sääntöuudistuksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puoluekokousedustajien määrä vähenee 350 edustajaan nykyisestä 500 edustajasta, jos esitys menee läpi.

STT:lle perustellaan, että aktiivien määrä on koko ajan vähentynyt ja vähenee. Myös kokouspaikkojen, kustannusten ja majoitusten kannalta puoluekokousedustajien pienempi määrä nähdään järkeväksi.

Lisäksi puoluekokouskausi pitenisi neljään vuoteen nykyisestä kolmesta vuodesta. Henkilövalinnat tehtäisiin jatkossa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Rytmi olisi siten sama kuin eduskuntavaaleissa ja alue- ja kuntavaaleissa.

Puoluekokouksia järjestettäisiin neljän vuoden aikana kaksi. Myös puoluekokousedustajat valittaisiin neljäksi vuodeksi.

EDUSKUNTAVAALIT on ensi keväänä. Puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi kertoo, että jos sääntöuudistus hyväksytään, pidetään seuraava SDP:n puoluekokous vuonna 2028 ja silloin valitaan puoluejohto neljäksi vuodeksi.

Uusien sääntöjen mukaisesti vuonna 2030 pidettäisiin välikokous, jossa muun muassa uudistetaan puolueen poliittinen ohjelma, mutta ei tehdä henkilövalintoja.

Näkkäläjärven mukaan sääntöuudistus on kustannusneutraali. Puoluekokous järjestettäisiin vastedes nykyistä useammin, mutta pienemmällä puoluekokousedustajien määrällä.

Esitys on näillä näkymin menossa läpi. Etukäteen on varmistettu, että sille löytyy riittävä tuki. Sääntöuudistus vaatii kahden kolmasosan enemmistön.

Osa SDP:n aktiiveista on kuitenkin tiettävästi sitä mieltä, että demokratia kapenee, kun puoluekokousedustajien määrä vähenee.

- Ruotsin Sosialidemokraateilla ja Norjan Työväenpuolueella on käytössä vastaavanlainen malli. Olen siinä käsityksessä, että pohjoismaisissa sisarpuolueissa puoluedemokratia toimii varsin hyvin ja kokemukset ovat muutenkin myönteisiä, Näkkäläjärvi kertoo.