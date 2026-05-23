23.5.2026 14:23 ・ Päivitetty: 23.5.2026 14:23

SDP rukkasi sääntöjään: näin puoluekokousrytmi muuttuu

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar (vas.), Kaija Stormbom, puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen Tampereen kokouksessa.

SDP:n puoluekokous hyväksyi lauantaina puolueen päätöksentekotapoihin vaikuttavan sääntöuudistuksen. Puoluekokoukset ovat vastedes osallistujamäärältään pienempiä ja kokouskausi pitenee neljään vuoteen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puoluekokousedustajien määrä vähenee 350 edustajaan nykyisestä 500:sta edustajasta.

Demarijohto perusteli asiaa STT:lle sillä, että puolueiden jäsenaktiivien määrä on koko ajan vähentynyt ja vähenee. Myös kokouspaikkojen, kustannusten ja majoitusten kannalta puoluekokousedustajien pienempi määrä nähdään järkeväksi.

Samalla puoluekokouskausi pitenee neljään vuoteen nykyisestä kolmesta vuodesta. Henkilövalinnat tehdään jatkossa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Rytmi olisi siten sama kuin eduskunta-, alue- ja kuntavaaleissa.

Puoluekokouksia järjestetään neljän vuoden aikana kaksi. Myös puoluekokousedustajat valitaan neljäksi vuodeksi.

SEURAAVA puoluekokous on kuitenkin poikkeus. Se pidetään jo vuonna 2028, ja vasta silloin valitaan puoluejohto neljäksi vuodeksi. Puheenjohtaja Antti Lindtmanin jatko voi olla tuolloin kiinni edellisvuoden eduskuntavaalien menestyksestä.

Uusien sääntöjen mukaisesti vuonna 2030 pidetään välikokous, jossa ei tehdä henkilövalintoja.

Puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärven mukaan sääntöuudistus on kokonaisuudessaan kustannusneutraali. Puoluekokous järjestetään vastedes nykyistä useammin, mutta pienemmällä puoluekokousedustajien määrällä.

Sääntöuudistus vaati kahden kolmasosan enemmistön. Sen puolesta äänesti 382 edustajaa ja vastaan oli 79. Tyhjää äänesti kuusi.

Osa SDP:n aktiiveista oli sitä mieltä, että demokratia kapenee, kun puoluekokousedustajien määrä vähenee.

- Ruotsin Sosialidemokraateilla ja Norjan Työväenpuolueella on käytössä vastaavanlainen malli. Olen siinä käsityksessä, että pohjoismaisissa sisarpuolueissa puoluedemokratia toimii varsin hyvin ja kokemukset ovat muutenkin myönteisiä, Näkkäläjärvi kertoo.

Teksti: STT / Sanna Nikula

