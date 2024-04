SDP vaatii Helsinkiä turvaamaan maksuttomat oppimateriaalit jatkossakin – selvitystyö on jo käynnissä

SDP:n valtuustoryhmä Helsingissä on huolissaan hallituksen päätöksestä rajoittaa toisen asteen maksuttomuutta. Ryhmä vaatii, että Helsingin kaupunki kompensoi omilla toimillaan kehysriihen koulutusleikkauksia. Ryhmä kiittää, että työ asian selvittämiseksi on jo käynnistetty. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Hallituksen päätös lakkauttaa maksuttomien oppimateriaalien tarjoaminen 18 vuotta täyttäneille toisen asteen opiskelijoille on järjetön ja lisää eriarvoisuutta, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma kiteyttää tiedotteessa.

Myös vasemmistoliiton valtuustoryhmä on vaatinut kaupunkia turvaamaan toisen asteen maksuttomuuden.

KASVATUKSEN ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari (sd.) kertoo Demokraatille, että hallituksen linjaus koskisi alustavien tietojen mukaan noin neljäätuhatta toisen asteen opiskelijaa. Luvussa eivät ole mukana yksityisten koulujen oppilaat.

– Teemme nyt laskelmia siitä, mitä se (hallituksen kehysriihen päätös) tarkoittaa. Käymme läpi sitä, mitä se tarkoittaisi näille nuorille, mutta myös toimialan työntekemisen osalta. Jos lähdetään kesken opintojen keräämään oppimateriaaleja ja -välineitä pois, ei sekään ole ilmaista. Se on myös varmasti aika haastavaa. Lisäksi olemme tehneet jo hankintoja oppimateriaalien lisensseihin niillä luvuilla, joita meillä on ollut käytössä, Laisaari sanoo.

SDP:n valtuustoryhmä on huolissaan siitä, että hallituksen päätös lisää nuorten eriarvoisuutta ja voi johtaa jopa opintojen keskeytymiseen. Samaa sanoo Laisaari. Hän korostaa, ettei perheen – vanhempien tai lasten – lompakon paksuus saa vaikuttaa mahdollisuuteen opiskella lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa.

– Riskinä näen sen, että tulee keskeyttämisiä tai opinnot pidentyvät, kun joudutaan menemään töihin. On tietysti myös itsestäänselvää, että säästöt kohdistuisivat jo nyt heikoimmassa sosioekonomisessa asemassa oleviin perheisiin ja näiden perheiden nuoriin, Laisaari sanoo.

Laisaari kertoo jo saaneensa huolestuneita viestejä vanhemmilta ja oppilailta. Varsinaisia poliittisia keskusteluja asiasta ole vielä käyty.

– Selvityksen pohjalta on tarkoitus aloittaa keskustelut sitten, kun meillä on olemassa luvut ja näkemys siitä, mitä tämä tarkoittaa Helsingissä.

Valtuustoryhmän tavoitteena on turvata maksuttomat oppimateriaalit myös jatkossa Helsingissä.

EVELIINA Heinäluoma muistuttaa vuonna 2021 voimaan tulleen oppivelvollisuusiän nostamisen 18 vuoteen ja sen myötä tulleen oppimateriaalien maksuttomuuden tarkoituksesta.

– Tarkoituksena oli juuri ehkäistä eriarvoistumista, parantaa kaikkien nuorten mahdollisuuksia pärjätä työelämässä ja lisätä suomalaisen yhteiskunnan menestysmahdollisuuksia, kun kaikki nuoret saavat vähintään ammatillisen tai lukiokoulutuksen, Heinäluoma sanoo tiedotteessa.

– Monien tutkimusten mukaan pelkän peruskoulutuksen varaan jäävän nuoren tuleva työura jää todennäköisesti lyhyemmäksi ja työttömyysjaksoja tulee elämän aikana useammin kuin toisen asteen tutkinnon suorittaneilla. Tähän kaikkeen hallituksen lyhytnäköinen politiikka uhkaa vaikuttaa.

SDP:n valtuustoryhmä huomauttaa, että päätöksellä on välttämättä vaikutuksia myös koulun ja kasvatuksen valmiiksi kuormittuneisiin ammattilaisiin: oppimateriaalien ja työvälineiden kerääminen ja koordinoiminen kesken opintojen lisäisi opettajien työtaakkaa entisestään.

Ryhmä korostaa tiedotteessaan, että kysymys ei ole ainoastaan koulutuspolitiikasta, vaan koulutukseen kohdistuvilla leikkauksilla on kauaskantoisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Eriytyminen ei ole ainoastaan kaupunginosien välistä, vaan myös kaupunkilaisten välinen ilmiö.

– Vuoden 2022 Lukiolaisbarometrin tulokset kertovat, että maksuttomien oppimateriaalien tarjoaminen on kannustanut lukiokoulutukseen hakeutumista erityisesti niiden opiskelijoiden kohdalla, joiden vanhemmista kumpikaan ei ole korkeakoulutettu, vähintään toinen vanhemmista on työtön tai joiden äidinkieli ei ole suomi. Maksuttomuuden rajaaminen heikentää siis eniten niiden nuorten mahdollisuuksia, joiden sosioekonominen asema on jo entuudestaan heikompi, Heinäluoma sanoo.

– SDP:n valtuustoryhmän tavoitteena on turvata maksuttomat oppimateriaalit myös jatkossa Helsingissä ja tulemme esittämään tätä poliittisten ryhmien budjettineuvotteluissa.

Apulaispormestarin käynnistämästä selvityksestä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.