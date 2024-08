SDP vaatii Suomea tunnustamaan Palestiinan valtion – Lindtman: “Suomi uhkaa jäädä asiassa historian väärälle puolelle”

SDP:n puoluehallitus vaatii sunnuntaina julkaistussa kannanotossaan, että Suomen tulee ryhtyä toimeen Palestiinan valtion tunnustamiseksi tänä syksynä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi asiasta Helsingin Sanomille.

Puoluehallitus toteaa lausunnossaan, että Suomen tulee tukea demokraattisen palestiinalaishallinnon sisäistä hyväksyttävyyttä ja sen voimavarojen kasvattamista kahden valtion mallin toteutumiseksi.

Uutissuomalaisen kesäkuussa teettämän kyselyn mukaan lähes kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat kannattivat Palestiinan valtion tunnustamista jollain aikataululla. Kielteisesti suhtautui ainoastaan kristillisdemokraatit.

Kyselyn mukaan SDP kannatti tuolloin Palestiinan valtion tunnustamista vasta sitten, kun rauhanneuvottelut on saatu aikaiseksi.

Pääministeripuolue kokoomus kannatti Palestiinan tunnustamista “jossain vaiheessa”.

– Suomen on aika tunnustaa Palestiinan valtio ja tehdä osansa rauhan aikaansaamiseksi. Jo yli 140 YK:n jäsenmaata on tämän tehnyt. Suomi uhkaa jäädä asiassa historian väärälle puolelle, Lindtman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Hallituksen tulisi ryhtyä asiassa toimiin heti tänä syksynä. On tehtävä kaikki mahdollinen, että väkivallan kierre saadaan loppumaan. Viime öiset iskut ovat jälleen osoitus siitä, kuinka tulenarka tilanne Lähi-idässä on. Eskalaation riski on yhä suurempi ja siksi väkivallan kierre on saatava pysäytettyä heti, hän jatkaa.