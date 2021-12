SDP:llä eniten ehdokkaita tammikuun aluevaaleissa – Rönnholm: ”Osaamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa luotetaan”

SDP asetti historian ensimmäisiin aluevaaleihin 1 633 ehdokasta. Tämä on isoin ehdokasmäärä kaikista puolueista, SDP kertoo tiedotteessaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Täydet ehdokaslistat jätettiin 15 alueella: Etelä-Pohjanmaalla (73/73), Etelä-Savossa (73/73), Kanta-Hämeessä (73/73), Keski-Suomessa (86/86), Kymenlaaksossa (73/73), Lapissa (73/73), Länsi-Uudellamaalla (98/98), Pirkanmaalla (98/98), Pohjois-Karjalassa (73/73), Pohjanmaalla (73/73), Pohjois-Pohjanmaalla (98/98), Päijät-Hämeessä (86/86), Satakunnassa (86/86), Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (86/86) ja Varsinais-Suomessa (98/98).

– Meillä on kaikista puolueista eniten ehdokkaita ja 95 prosenttisesti täydet listat, mikä kertoo siitä että SDP:n osaamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa luotetaan,, SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo tiedotteessa.

Haastavinta ehdokasasettelu oli SDP:n mukaan kolmella pienimmällä hyvinvointialueella Kainuu (41/73), Keski-Pohjanmaa (61/73) ja Itä-Uusimaa (54/73). Kolme muuta aluetta, joissa täyteen listaan ei aivan päästy olivat Keski-Uusimaa (79/86), Pohjois-Savo (81/86) ja Etelä-Karjala (70/73).

– Ehdokkaistamme 80 % olivat ehdolla myös kuntavaaleissa ja yli puolet ehdokkaistamme ovat kotikuntansa valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Uusia ehdokkaita on noin viidesosa, SDP:n järjestöpäällikkö Pekka Tuuri toteaa tiedotteessa.

Yleisimmät ammatit ehdokkaiden keskuudessa ovat sairaanhoitaja, lähihoitaja, pääluottamusmies ja yrittäjä. Ehdokkaista 53 % naisia on ja suurin ikäryhmä on 40-49-vuotiaat. Ehdokkaista 21 on kansanedustajia.

Myös muut puolueet ovat tänään tiedottaneet ehdokaslistoistaan.

Vihreät kertoo, että heillä on 1 073 tiedon perustuessa tilanteeseen vaalilistojen sulkeutuessa tänään kello 16.

Kokoomus sanoo tiedotteessaan lähtevänsä aluevaaleihin täysillä ehdokaslistoilla. Kokoomuksella on 4 omaa ehdokasta vähemmän kuin SDP:llä eli 1629. Jos kokoomuksen tekniset vaaliliitot lasketaan mukaan, ehdokkaita on täydet 1 711.

Keskusta puolestaan tiedottaa ehdokkaidensa kokonaismäärän olevan valtakunnallisesti hieman alle 1 500 ehdokasta.

Kristillisdemokraateilla on puolueen tiedotteen mukaan lähes 940 aluevaaliehdokasta.

Ylellä on tiedot myös perussuomalaisten (1552), vasemmistoliiton (hieman yli 1 100) ja RKP:n (306) ehdokasmääristä.

Liike nyt on tiedottanut, että puolueella on 50 ehdokasta ja heitä on jokaisella 21 alueella.