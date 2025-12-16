Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

16.12.2025 08:06 ・ Päivitetty: 16.12.2025 08:06

SDP:n Berg ryöpyttää hallitusta toimeentulotuen heikentämisestä: ”Julma joululahja”

iStock
Kyseessä on julma joululahja lukuisille ihmisille, Kim Berg sanoo.

Orpon hallituksen esitys toimeentulotuen heikentämisestä leikkaa suoraan pienituloisten arjesta, kansanedustaja Kim Berg (sd.) kritisoi.

Demokraatti

Demokraatti

– Perusosan alentaminen, suojaosan poisto ja sanktioiden rajut kiristykset muodostavat kokonaisuuden, joka sysää kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kohtuuttomaan tilanteeseen, korostaa SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kim Berg sanoo tiedotteessa.

Perustoimeentulotuen perusosaa leikataan hallituksen esityksessä mekaanisesti 2-3 prosenttia. Yksin asuvalle tämä tarkoittaa noin 18 euroa kuukaudessa vähemmän rahaa ruokaan, lääkkeisiin ja välttämättömiin menoihin, Berg muistuttaa. Samalla perusosaa voidaan jatkossa alentaa jopa 50 prosentilla sanktioiden perusteella. Lisäksi 150 euron ansiotulovähennyksen suojaosa poistetaan kokonaan.

– Tässä ei ole kyse pienistä teknisistä muutoksista, vaan siitä, että hallitus vie konkreettisesti euroja ihmisiltä, joilla ei ole mitään mistä joustaa. Kun perusosa leikataan ja vielä puolet siitä voidaan viedä sanktioilla, puhutaan tilanteista, joissa ihmiseltä katoaa todellinen mahdollisuus selvitä arjessa, Berg sanoo.

– Kyseessä on julma joululahja lukuisille ihmisille, erityisesti opiskelijoille. Hallitus ajaa opiskelijat kohtuuttomaan tilanteeseen, jossa toimeentulotukea joutuu hakemaan myös kesällä, vaikka opinnot ovat tauolla. Samalla opiskelijoita velvoitettaisiin hakemaan ja ottamaan vastaan kokoaikatyötä, vaikka se tarkoittaisi opintojen keskeyttämistä.

Opintojen keskeyttämisen vaatiminen toimeentulotuen ehtona ei ole Bergin mukaan oikein opiskelijan eikä Suomen kasvun kannalta.

– Se heikentää jatkossa osaavan työvoiman saatavuutta, hukkaa koulutusresursseja ja pitkittää tukiriippuvuutta, kun opiskelijan työllistymismahdollisuudet heikkenevät opintojen keskeyttämisen vuoksi.

Tämä on tietoinen päätös heikentää köyhien toimeentuloa.

BERG huomauttaa, että hallitus tekee leikkaukset tietoisena siitä, että toimeentulotuen taso ei jo nykyisellään kata ihmisarvoisen elämän edellytyksiä.

– Hallituksen omien lukujen mukaan perusosa kattaa juuri ja juuri ihmisarvoisen elämän minimit. Silti hallitus päättää leikata siitä vielä lisää. Tämä on tietoinen päätös heikentää köyhien toimeentuloa ja sysätä ihmiset entistä syvempään ahdinkoon.

Berg muistuttaa, että eduskunnan apulaisoikeusasiamies on lausunnossaan todennut, että esitys sisältää vakavia riskejä perustuslain 19 §:ssä turvatun oikeuden välttämättömän toimeentulon toteutumiselle. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat lapset, ikääntyneet sekä ihmiset, joilla on mielenterveys- tai toimintakyvyn haasteita. Bergin mukaan hallitus sivuuttaa nämä varoitukset täysin.

– Kun viimesijaisesta turvasta tehdään sanktioväline, seurauksena ei ole työllistyminen vaan ongelmien kasautuminen erityisen haavoittuvassa asemassa oleville. Tämä esitys lisää pitkäaikaista toimeentulotukiriippuvuutta sen sijaan, että se vähentäisi sitä, Berg päättää.

