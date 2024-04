SDP:n Berg: Vaikuttaa siltä, että Juuso on luovuttanut täyden ohjausvallan “saksi- ja leikkuulautaministeri” Purralle

SDP:n kansanedustaja ja opposition yhteisen välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Kim Berg arvosteli eduskunnassa rajusti hallituksen toimia. Rane Aunimo Demokraatti DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallitus vastaa tänään oppositiopuolueiden välikysymykseen, joka koskee sairaaloiden alasajoa Suomessa.

– Neljä miestä menee saunaan ja tekee vastuuministerin (Kaisa Juuso) ohitse päätöksiä kuunnellen vain omien puolueidensa eturyhmien toiveita. Sipsit, keksit ja kaljaveron alennus ja yksityisen terveysbisneksen toimistomaksuihin hukkuvat jättimäiset yritystuet pelastetaan, kun julkinen terveydenhuolto ajetaan ideologisesti alas, Berg sanoi eduskunnan välikysymyskeskustelun alussa.

Berg muistutti, että hallitus leikkaa nyt niin perustasolta, lähipalveluista, ennaltaehkäisystä kuin erikoissairaanhoidon palveluistakin.

– Leikkaukset tarkoittavat käytännössä pidempiä jonoja ja hoidon viivästymistä perustasolla sekä potilaiden kuljetuksia, ruuhkautuvia päivistyksiä ja vaikeampia hoitoja erikoistasolla.

Berg ihmetteli myös, mistä “excel-tekniikalla sokkona tehdyt säästöt” lopulta tehdään.

– Pakka on sekaisin ja pahasti sekaisin. Vaikuttaa siltä, että vastuuministeri on luovuttanut täyden ohjausvallan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista saksi- ja leikkuulautaministeri Purralle. Jälki on sen mukaista.

Berg esitti, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

SOSIAALI– ja terveysministeri Juuso on puolustanut tulevia muutoksia sairaalaverkkoon asiaa koskeneessa välikysymyskeskustelussa.

- Muutokset tuntuvat alueellisesti raskailta, mutta väestön laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi ne ovat välttämättömiä. Hallitus on vastuussa siitä, että jokaisessa paikassa, jossa erikoissairaanhoitoa järjestetään, voidaan varmistaa riittävä ja osaava henkilöstö.

Juuso myönsi, että muutosten myötä välimatkat voivat pidentyä lähinnä yöpäivystykseen tai erikoissairaanhoitoon.

- Kattava ensihoitojärjestelmä varmistaa jatkossakin hätätilapotilaiden hoidon ja kuljettamisen sairaaloihin.

Juuson mukaan asiaa koskeva esitys lähetetään lausunnoille kevään edetessä ja tavoitteena on antaa se eduskunnalle ensi syksynä.