Politiikka

25.8.2025 05:00 ・ Päivitetty: 25.8.2025 05:00

SDP:n eduskuntaryhmä kokoustaa Lappeenrannassa

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

SDP:n eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kaksipäiväiseen kesäkokoukseensa Lappeenrantaan.

Demokraatti

Kokouksessa kuullaan tänään muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus.

Kokouksen aluksi eduskuntaryhmä viettää hiljaisen hetken viime viikolla kuolleen kansanedustaja Eemeli Peltosen muistoksi.

