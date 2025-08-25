Politiikka
25.8.2025 05:00 ・ Päivitetty: 25.8.2025 05:00
SDP:n eduskuntaryhmä kokoustaa Lappeenrannassa
SDP:n eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kaksipäiväiseen kesäkokoukseensa Lappeenrantaan.
Kokouksessa kuullaan tänään muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus.
Kokouksen aluksi eduskuntaryhmä viettää hiljaisen hetken viime viikolla kuolleen kansanedustaja Eemeli Peltosen muistoksi.
