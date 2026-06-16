SDP:n edustajat: Järjestöjen rahoitusmuutokset ovat kuin laitaoikeiston pelikirjasta – ”Missä on pääministerin johtajuus?”

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar ja kansanedustaja Elisa Gebhard kritisoivat kovin sanoin sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) linjausta sote-järjestöjen rahoituskriteerien muutoksista. Demokraatti Demokraatti

– On kestämätöntä, että ministeri ilmoittaa STEA-avustusten kriteerien muutoksista näin lähellä kesätaukoa, kun avustushaku on alkamassa syksyllä. Tämä aiheuttaa järjestöissä ja niiden työntekijöissä tarpeetonta epätietoisuutta toiminnan jatkumisesta ja työpaikkojen säilymisestä. On syytä kysyä, onko tämä ollut tarkoituskin, Nasima Razmyar moittii tiedotteessaan.

Elisa Gehbard katsoo, että ministeri Rydman haluaa ajaa ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen toiminnan alas poliittisista syistä. Hän ihmettelee pääministeri Petteri Orpon (kok.) hiljaisuutta asiasta.

– Missä on pääministerin johtajuus tilanteessa, jossa muiden hallituspuolueiden riveistä lähinnä kauhistellaan Rydmanin linjausta? Ei pääministeri voi katsoa sivusta, kun kansalaisyhteiskunnan toimintaa ajetaan alas yksittäisen puolueen poliittisen agendan takia, Gebhard sanoo tiedotteessa.

EILEN uutisoitiin, että Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ei myönnä ensi vuonna jatkoavustusta järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön.

Avustusta eivät myöskään saa järjestöt, joiden toiminnalla ei ole selkeää yhteyttä terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin tai joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Lisäksi keskus- ja kattojärjestöille myönnettäisiin avustuksia vain poikkeustapauksissa.

Gebhard arvioi, että erityisen kovaa linjaus voi osua sateenkaarioikeuksia, yhdenvertaisuutta, naisten oikeuksia ja muita ihmisoikeuksia puolustaviin järjestöihin. Lisää aiheesta Kylmää kyytiä sotejärjestöille: Näin valtiontuen ehdot kiristyvät Soste: Tukirajauksilla hiljennetään maahanmuuttaja- ja sateenkaarijärjestöjä

Gebhard ja Razmyar huomauttavat tiedotteissaan, että päätös ”on kuin suoraan laitaoikeiston pelikirjasta”. Gebhard nostaa esimerkiksi oikeistopopulististen toimijoiden pyrkimyksen hankaloittaa sateenkaarijärestöjen toimintaa. Hän toteaa, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin politiikan myötä haavoittuvassa asemassa olevien ja vähemmistöön kuuluvien ihmisten tukeminen on vähentynyt eri maissa.

– Jos järjestöt joutuvat pelkäämään rahoituksensa puolesta aina, kun ne käyttävät ääntään, kyse ei ole enää vain leikkauksista. Kyse on yrityksestä kaventaa kansalaisyhteiskunnan tilaa, Gebhard sanoo.

Nyt on viimeinen hetki osoittaa, että kansalaisyhteiskunnan tekemää työtä arvostetaan hallituksessa.

RAZMYARIN mielestä Rydmanin toiminta ”osoittaa perussuomalaisten vaalikampanjan alkaneen toden teolla”.

– Eihän hallituksessa toimita näin, että ministeri ilmoittaa näin rajuista muutoksista ilman, että asiasta on hallituksessa yhteinen näkemys. Kun vaalikausi lähestyy loppuaan, perussuomalaisille näyttää olevan tärkeämpää oman profiilin kiillottaminen populistisilla avauksilla kuin vastuullinen hallitusyhteistyö.

Eilen myös hallituspuolueiden edustajat, kuten kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) ja opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kritisoivat päätöstä ja edellyttivät, että asiasta keskustellaan hallituksen sisällä.

Razmyarin mukaan on hyvä, että asiaa käsitellään hallituksessa. Hän huomauttaa, että kyseessä on myös pääministerin arvovalta.

– Orpon hallitus on jo kokoomuksen vetovastuulla vienyt läpi mittavat leikkaukset sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen, vaikka kunnat ja hyvinvointialueet ovat selkeästi viestineet, että eivät pysty paikkaamaan järjestöjen jättämää aukkoa. Nyt on viimeinen hetki osoittaa, että kansalaisyhteiskunnan tekemää työtä arvostetaan hallituksessa.