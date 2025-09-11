SDP:n edustajat päivystysverkon karsimisesta: ”Kyse on ihmisten elämästä, ei vain numeroista”

SDP:n sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustajat vastustavat sairaaloiden yöpäivystysten lakkauttamista ja esittävät, että hyvinvointialueiden pitäisi itse saada päättää, miten päivystykset järjestetään. Demokraatti Demokraatti

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittely kansalaisaloitteesta, jossa esitetään Oulaskankaan sairaalan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen turvaamista, käynnistyi torstaina julkisella kuulemisella.

SDP:n valiokuntaedustajien mukaan Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttaminen on osa hallituksen leikkauspolitiikkaa, joka ei mahdollista hyvinvointialueiden palveluiden kehittämistä asukkaiden parhaaksi.

– Yöpäivystyksen lakkauttaminen pidentää matkoja hoitoon jopa sadoilla kilometreillä, vaarantaa potilasturvallisuuden ja kuormittaa sekä ensihoitoa että Oulun yhteispäivystystä. Sairaaloiden tehtävien karsiminen vaikuttaa merkittävästi myös sairaalalle jääviin tehtäviin sekä sote-alan ammattilaisten koulutukseen, edustajat kommentoivat yhteisessä kannanotossaan.

SDP:N valiokuntaryhmän mukaan Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttaminen voitaisiin perua antamalla terveydenhuoltolakiin hyvinvointialueille oikeus päättää itse omista päivystysjärjestelyistään.

– Alueilla tiedetään parhaiten, miten päivystyspalvelut tulee järjestää. On kestämätöntä ja lyhytnäköistä, että hallitus yrittää ohjata toimintaa jopa yksittäisten päivystäjävirkojen tarkkuudella, mutta samaan aikaan se leikkaa rahoitusta kaikilta alueilta, sanoo eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg kannanotossa.

Aki Lindénin mukaan päivystysten lopettaminen johtaa monella tapaa huonoihin ja toimintaa vaikeuttaviin ratkaisuihin.

– Hyvinvointialueilla, kuten Pohteella, on olemassa jo sovittu toimiva työnjako sairaaloiden välillä. Yöpäivystyksen lopettaminen rikkoo tämän tasapainon ja heikentää palveluita koko alueella. Oulaskankaan sairaalalla on myös merkittävä rooli alueen sote-alan ammattilaisten kouluttamisessa. Yöpäivystyksen lopettaminen vaikeuttaa oppilaitosten toimintaa ja heikentää tulevaisuuden työvoiman saatavuutta, Lindén huomauttaa.

DEMARIKANNANOTOSSA korostetaan, että pitkien välimatkojen alueilla vaikutukset ovat erityisen vakavia. Esimerkiksi Oulaskankaan sairaalan vastuulla on noin 125 000 asukasta yli 100 kilometrin säteellä.

Jos yöpäivystys lakkaa, matka Ouluun venyy monilla jopa 200 kilometriin.

– Kun hätätilanteessa matkaa lähimpään päivystykseen kertyy jopa kaksi tuntia, potilasturvallisuus vaarantuu. Kyse ei ole vain numeroista, vaan ihmisten elämästä. Sairaalakuljetusten lisääntyminen kuormittaa myös ensihoitoa ja ruuhkauttaa Oulun yhteispäivystystä, jota ei ole mitoitettu näin suurelle väestöpohjalle, sanoo Ville Merinen tiedotteessa.

Myös Suna Kymäläinen painottaa tilanteen olevan erityisen vakava ensihoidon näkökulmasta.

– Kun kuljetusmatkat pitenevät, tehtävät kestävät pidempään ja vasteajat pitenevät. Tämä tarkoittaa, että ambulansseja on vähemmän käytettävissä uusiin hätätilanteisiin. Jokainen minuutti voi olla ratkaiseva esimerkiksi sydänkohtauksessa tai aivohalvauksessa, hän sanoo.

SDP:N valiokuntaryhmän edustajat korostavat, että kattava sairaalaverkko on keskeinen turvallisuustekijä, alueellisen tasa-arvon takaaja ja elinvoiman turvaaja.

Oulaskankaan yöpäivystyksenkään lopettaminen ei tuo merkittäviä säästöjä, mutta sen vaikutukset alueen asukkaiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin ovat tiedotteen mukaan huomattavat.

– Suomalaisille tärkeää on, että lähialueilla on turvattuna laadukkaat sote-palvelut. Monille tämä on kohtalon kysymys, ja siksi SDP ei hyväksynyt hallituksen tekemiä sairaalaverkon leikkauksia. Kyse on suomalaisten yhdenvertaisuudesta, kiteyttää valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru.