SDP:n Gustafsson: ”Olisiko puheenjohtaja Orpo nyt oikea hetki sanoa kiitoksen sana hallitukselle?”

– Toivon, että ensi vuonna eduskuntavaalien suurimman puolueen paikkaa lähdetään tavoittelemaan rehellisin puhein ja keinoin, Gustafsson vaati puheessaan vapunaattona Pirkkalan Suupantorilla.

Hänen mukaansa oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset ratsastavat populismilla, toinen suomenhevosella nimeltä ”Maahanmuutto” ja toinen kylmäverisellä laukalla ”Holtiton velanotto”.

– Kokoomukselta pitää voida edellyttää rehellisyyttä myös oppositiossa! Eurostatin tuore tutkimustieto vetää ilmat pihalle kokoomuksen velkapopulismi-teorioilta.

Gustafsson huomautti, että Suomi on EU:n jäsenmaista kuuden parhaan maan joukossa mitä tulee velkasuhteen muutokseen vuosina 2019-21. Suomella velan kasvu on Eurostatin tutkimuksen mukaan 6,2 prosenttia, kun se EU-maissa on keskimäärin 10,6 prosenttia. Velan kasvu esimerkiksi Ranskassa on 15,5 ja Espanjassa 20,1 prosenttia.