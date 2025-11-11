Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.11.2025 12:18 ・ Päivitetty: 11.11.2025 13:23

SDP:n Haatainen: Suomalaisen taiteen kansainvälistymistä on tuettava

iStock
The Metropolitan Museum of Art -taidemuseossa New Yorkissa on nyt esillä Helene Schjerfbeckin näyttely.

Kansanedustaja Tuula Haatainen (sd.) katsoo, ettei Suomi hyödynnä tarpeeksi kulttuurista pääomaansa. Nykyiset taiteilijat ansaitsevat paremman näkyvyyden maailmalla, mutta siihen tarvitaan tukea, Haatainen sanoo.

Demokraatti

Demokraatti

Suomalainen taide kiinnostaa nyt maailmalla. Haatainen nostaa esiin esimerkiksi viime viikon uutiset suomalaisista näyttelyistä suurissa kaupungeissa – Helene Schjerfbeck New Yorkissa, Pekka Halonen Pariisissa ja Ateneumin Gothic Modern Wienissä.

– Suomalaisen taiteen näkyvyys maailmalla on erittäin hieno asia. Kansainvälistyminen on menestyksen avaimia myös elossa oleville taiteilijoille, mutta se ei onnistu itsestään, SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen sanoo tiedotteessa.

Haatainen huomauttaa, että Business Finland on lakkauttanut Exhibition Explorer -tuen, joka on ollut tärkeä muun muassa gallerioille. Tuki on ollut tänä vuonna 10 000 euroa hanketta kohden. Haatainen muistuttaa, että galleriat ovat tärkeässä asemassa suomalaisen taiteen esittelemisessä maailmalla.

– Suomalainen taidekenttä ei voi näkyä laajasti ulkomailla, jos kansainvälistymistä ei tueta. Kansainvälistyminen vaatii pitkäjänteistä työtä, jota ei mahdollisteta hätäisillä päätöksillä.

– Kulttuuripoliittisessa selonteossa tunnistetaan tavoitteina luovan alan viennin lisääntyminen ja kansainvälisten rakenteiden kehittyminen. Tähän ei kuitenkaan päästä, jos muilla päätöksillä vesitetään tavoitteiden onnistumista, Haatainen sanoo.

Haataisen mielestä taiteen ja kulttuurin merkitys pitäisi ymmärtää osana Suomi-kuvaa – niillä on merkitystä siinä, miten Suomi nähdään maailmalla.

