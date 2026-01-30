Politiikka
SDP:n häirintäselvityksen tekee Työterveyslaitos – työ alkaa maanantaina
SDP teettää häirintäselvityksensä Työterveyslaitoksella. Tavoitteena on SDP:n tiedotteen mukaan selvittää SDP:n ryhmäkanslian työntekijöiden epäasiallisen kohtelun ja häirinnän kokemuksia.
– Suhtaudumme nyt esille nousseisiin tapauksiin, häirintään ja epäasialliseen käytökseen erittäin vakavasti. Meille on tärkeää, että näin herkässä ja vakavassa aiheessa selvitys tehdään perusteellisesti ja tekijäksi saatiin luotettava ja ulkopuolinen taho, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo tiedotteeessa.
– Haluamme saada mahdollisimman tarkan kuvan työntekijöidemme kokemuksista sekä siitä, miten voisimme kehittää prosessejamme vastaavien tilanteiden hoitamisessa tulevaisuudessa.
Selvityksessä haastatellaan jokainen eduskuntaryhmän työntekijä yksityisyydensuoja turvaten.
Työ käynnistyy maanantaina aloituskeskustelulla ja toteutetaan kokonaisuudessaan helmi- ja maaliskuun aikana.
