30.1.2026 14:21 ・ Päivitetty: 30.1.2026 14:25

SDP:n häirintäselvityksen tekee Työterveyslaitos – työ alkaa maanantaina

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman (vas.) ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen Eduskunnan Valtiosalissa Helsingissä 28. tammikuuta.

SDP teettää häirintäselvityksensä Työterveyslaitoksella. Tavoitteena on SDP:n tiedotteen mukaan selvittää SDP:n ryhmäkanslian työntekijöiden epäasiallisen kohtelun ja häirinnän kokemuksia.

Demokraatti

Demokraatti

– Suhtaudumme nyt esille nousseisiin tapauksiin, häirintään ja epäasialliseen käytökseen erittäin vakavasti. Meille on tärkeää, että näin herkässä ja vakavassa aiheessa selvitys tehdään perusteellisesti ja tekijäksi saatiin luotettava ja ulkopuolinen taho, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo tiedotteeessa.

– Haluamme saada mahdollisimman tarkan kuvan työntekijöidemme kokemuksista sekä siitä, miten voisimme kehittää prosessejamme vastaavien tilanteiden hoitamisessa tulevaisuudessa.

Selvityksessä haastatellaan jokainen eduskuntaryhmän työntekijä yksityisyydensuoja turvaten.

Työ käynnistyy maanantaina aloituskeskustelulla ja toteutetaan kokonaisuudessaan helmi- ja maaliskuun aikana.

