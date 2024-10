SDP:n Harakka: Hallituksen pitäisi poistua mis- ja disinformaatiota levittävästä X:stä

Harakka on jättänyt hallituksen tiedottamisesta X-alustalla kirjallisen kysymyksen, jonka on allekirjoittanut hänen lisäkseen yhdeksän muuta kansanedustajaa.

– Valtionhallinnon oma suositus luettelee arvoja, joita viestinnän tulee noudattaa. Niitä ovat muun muassa avoimuus, luotettavuus ja tasapuolisuus. Mikään arvoista ei toteudu X:ssä, joka ei EU-komission mukaan noudata eurooppalaista lainsäädäntöä ja joka ei sitoudu muiden alustojen tavoin vapaaehtoiseen sisällöntarkastukseen, Harakka toteaa tiedotteessa.

Aloitteessa muistutetaan, että yhtiö on yksipuolisesti irtisanoutunut disinformaation vastaisesta sopimuksesta, jonka ovat allekirjoittaneet Google, TikTok, Microsoft ja Facebookin emoyhtiö Meta.

”Alusta on jäänyt kiinni diktatuurien propagandan levittämisestä, ja X on nimetty yhdeksi keskeisimmistä vihapuheen ja maalittamisen pesäkkeistä. Palvelu on suljettu Brasiliassa lakiongelmien vuoksi”, aloitteessa sanotaan.