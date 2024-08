SDP:n johdolta kovaa kritiikkiä – “Tälle hallitukselle on suuri ongelma ottaa suurituloiselta edes se ensimmäinen euro”

SDP:n eduskuntaryhmä on aloittanut tänään kaksipäiväisen kesäkokouksensa Rovaniemellä. Aamulla ryhmä kävi tutustumassa paikallisiin kohteisiin, muun muassa erilaiseen yritystoimintaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Puolilta päivän auringon hellimässä Rovaniemen keskustassa oli vuorossa Lordin aukion tilaisuus, jossa oppositiopuolueen johdolta ja ryhmäjohdolta kuultiin tiukkaa kritiikkiä hallituksen suuntaan.

– Ennustan, että tulee kyllä totisesti helteinen politiikan syksy, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi puheessaan paikalle saapuneille.

Tuppurainen lupasi, että SDP haastaa oikeistohallitusta.

– Tulemme esittämään, että Suomi tarvitsee oikeudenmukaisen vaihtoehdon, kasvun vaihtoehdon. Suomi tarvitsee sellaista politiikkaa, j0ssa kaikki ihmiset pidetään mukana ja ihmiset kokevat, että politiikka on ihmistä varten. Nyt vaikuttaa siltä, että Orpon-Purran hallitus harjoittaa sellaista politiikkaa, että siinä leikkauspolitiikassa saksitaan ne ihmisetkin irti ja jäljelle jää vain kalpea varjo siitä maasta, joka on se maailman onnellisin maa, hän sanoi.

Äänessä Tuppuraisen kanssa oli myös rovaniemeläinen kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä. Hän kritisoi hallitusta siitä, että leikkauksia tehdään pienituloisilta. Ojala-Niemelä toivoo, että myös hyväosaiset osallistuvat talouden tasapainottamiseen.

TUPPURAINEN näkee myös hallituksen tekevän maahanmuuttovastaista politiikkaa, joka on johtanut siihen, että kansainväliset osaajat eivät halua enää yhtä lailla kuin ennen tulla Suomeen.

Torikansalle tervehdyksensä toivat myös eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg ja Piritta Rantanen sekä puolueen varapuheenjohtajat Nasima Razmyar, Niina Malm sekä Matias Mäkynen.

Razmyar kertoi olevansa huolissaan siitä, että hallitus ei ole saanut velkaantumista taittumaan. Hallituksen sosiaalipolitiikkaa hän moitti julmaksi ja sanoi sen ajavan perheitä, lapsia ja nuoria köyhyyteen.

– Tähän tarvitaan selkeä vaihtoehto.

Niina Malm kritisoi hallitusta finanssi- ja työllisyyspolitiikan epäonnistumisesta.

– Surullista on se, että saksiminen, leikkauspolitiikka on leikannut myös Suomen jättimäiseen velkaralliin ja lisännyt meidän työttömyyttä aivan hurjasti.

Hän myös syytti hallitusta siitä, että hyväosaisilla on “vapautus talouden talkoista”.

Matias Mäkynen sanoi, että on kiva olla aurinkoisessa pohjoisessa, kun hänen kotipaikkakunnalla Vaasassa on kuulemma satanut koko kesän.

Mäkynen ennakoi, että hallituksen politiikka alkaa syksynä näkyä konkreettisesti ihmisten arjessa.

– Tänä kesänä se on näkynyt niin, että häätöjen määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Työttömyys on tietysti lisääntynyt jo yli prosenttiyksiköllä, yli 30 000 ihmistä on enemmän työttömänä kuin hallituskauden alussa ja hallitus istuu käsiensä päällä, Mäkynen myllytti.

Hän moitti hallitusta myös paikallisen sopimisen uudistuksesta, joka tekee työehtosopimusjärjestelmään reikiä, joita on vaikea edes jälkeenpäin paikata.

VIIMEISENÄ Lordin aukiolle pystytetylle lavalle nousi SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

Myös Lindtman sanoi, että hallituksen politiikan seuraukset alkavat näkyä syksyllä.

Hän moitti hallituksen suojelevan suurituloisia ja yksityistä terveysbisnestä mutta leikkaukset kohdistetaan tavallisille suomalaisille palkansaajille ja pienyrittäjille sekä lapsiperheille ja eläkeläisille.

– Suurista puheista huolimatta velkaantuminen ei ole vähentymässä. Hallitus, joka lupasi pysäyttää velkaantumisen, sen kaksi ensimmäistä vuotta perustuvat 25 miljardin euron velkaantumiseen. Hallitus, joka lupasi 100 000 uutta työpaikkaa, niin tämän vuoden aikana Suomen työttömyys on noussut lähes ennätysvauhtia koko Euroopassa, Lintdman sanoi.

Hän lisäsi, että hallituksen tulokset eivät ole kovin hääppöisiä. Lindmanin mukaan julkista taloutta pitää vahvistaa mutta kyse on siitä, millaisilla arvovalinnoilla se tehdään. Esimerkiksi yritystukia ei karsita, mutta hallitukselle ei näytä olevan ongelma “ottaa pienituloiselta se viimeinenkin euro”.

– Mutta tälle hallitukselle on suuri ongelma ottaa suurituloiselta edes se ensimmäinen, Lindtman jatkoi.