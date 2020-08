SDP:n johto nuorentui edelleen, kolmi- ja nelikymppiset ovat nyt vallan ytimessä

Eläkeläisten puolueeksi vääräleukojen kommenteissa monesti väännetty SDP on paljon muutakin kuin pappoja ja mummoja. Riittää kun tarkastelee Tampereen puoluekokouksessa valitun ylimmän johdon ikähaitaria.

Rane Aunimo Demokraatti

Puolueen puheenjohtaja on 34-vuotias Sanna Marin, ensimmäinen varapuheenjohtaja 38-vuotias Niina Malm, toinen varapuheenjohtaja 46-vuotias Ville Skinnari ja kolmas varapuheenjohtaja 29-vuotias Matias Mäkynen. Puoluesihteeri Antton Rönnholm täytti tänä vuonna 40 vuotta. Puoluevaltuuston puheenjohtajana paikkansa puoluekokouksessa uusinut Sirpa Paatero on vasta 55-vuotiaana selvästi puoluejohdon kokeneempaa kaartia. Koko johtokaartin keski-ikä on 42 ja risat.

Nuorennusleikkaus korostuu, kun katsoo SDP:n uuden puoluehallituksen nimilistaa. 13 jäsenestä 6 on alle nelikymppisiä. 60 vuotta täyttäneitä on yksi.

Mielikuvat muuttuvat hitaasti, mutta ne muuttuvat, kun syyt niille muuttuvat.

Mitä merkitystä asialla on, kun puoluejohtoakin sitovat viime kädessä puoluekokouksessa tehdyt puolueen linjaukset, joita on ollut päättämässä 500 puoluekokousedustajaa, joiden joukosta löytyy kaikenikäisiä aikuisia?

Ainakin se merkitys, joka koskee kaikkia muitakin puolueita: miltä puolue näyttää ulospäin. SDP:tä on ivattukin vain vanhempien ihmisten puolueeksi ja vähän tylsäksikin. Tällaiset mielikuvat muuttuvat hitaasti, mutta ne muuttuvat, kun syyt niille muuttuvat. Nyt puoluekokous otti viimein kielteisen kannan turkistarhaukseen – kysymykseen, joka on selvästi painanut monen nuoremman demarin mieltä.

SDP:n nuorisokannatuksen taso on herättänyt huolta puolueessa oikeastaan jo vuosikymmeniä. 1970-luvun radikaalinuoruus puolueessa on loistanut pitkään poissaolollaan. Nyt käänne on kuitenkin ilmeinen, eikä se ole keneltäkään pois, vaan päinvastoin puolueelle lisää. Toimivaa puoluejohtoa vanhempienkin kansalaisten ääni kuuluu edelleen puolueessa, ja se kuuluu hyvin. Kuten uusi puheenjohtaja Marin kommentoi Demokraatille, puoluetoiminnassa, kuten muussakin elämässä tarvitaan eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä. Myös ikääntyvä väestö on valtava voimavara.

Tampereen puoluekokous tullaan muistamaan paitsi nuorennusleikkauksestaan ja koronan vuoksi tehdyistä erityisjärjestelyistään myös kauas tulevaisuuteen ja syvään liikkeen sisään katsovien periaatejulistuksen ja poliittisen ohjelman hyväksymisestä.