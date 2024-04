SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehto lähtee eurovaaleihin – kommentoi Demokraatille: “Pelko ei ole ainakaan hälventynyt”

SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehto lähtee mukaan Euroopan parlamenttivaaleihin. Rane Aunimo Demokraatti

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Perholehto vahvisti asian Demokraatille perjantaina iltapäivällä.

– EU on kiinnostanut aina, mutta kun on vuoden verran katsellut menoa eduskunnassa, niin ei ole ainakaan hälventynyt pelko siitä, että mitä politiikassa tapahtuu kun oikeistolaiset ja konservatiiviset voimat nousevat. Euroopassa muissa maissa meininki on vielä radikaalimpaa, joten ajattelin, että eurovaalikeskustelussa ja -kampanjassa tarvitaan vielä yksi arvoliberaali ehdokas tuomaan lisää teemoja keskusteluun, Perholehto sanoo Demokraatille.

27-vuotias Perholehto on ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä. Hän on toiminut myös Demarinuorten puheenjohtajana. Perholehto nousi eduskuntaan kevään 2023 vaaleissa, joissa hän sai liki 5 900 ääntä.

Perholehto uskoo, että ihmiset ovat äänestäneet häntä ensisijaisesti asioiden, arvojen ja teemojensa vuoksi.

– Luulen, että ihmiset arvostavat, että niitä puolustetaan myös maailmalla, koska se on myös Suomen etu.

Perholehto tekee selväksi, että hän myös ottaa meppipaikan vastaan, jos hän tulee valituksi.

– Sitten jos ei halua eikä ole valmis tekemään työtä siellä, ei kannata olla ehdolla. Ehdottomasti kyllä.

Istutko koko kauden?

– Lähtökohtaisesti kyllä, mutta käydään vaalit ensin ja katsotaan miten niissä käy.

Perholehto nimeää EU-parlamentista kiinnostaviksi valiokunniksi esimerkiksi kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan.

– Europarlamentaarikoilla on hyvin paljon valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Se ei vain tänne niin paljon näy valitettavasti.

Kärkiteemoikseen Perholehto nostaa alussa jo esiin nostetun vastavoimana toimimisen oikeistolaistumiselle, kestävän kehityksen ja työmarkkinat. Kampanjointia hän aikoo tehdä niin paljon kuin työ kansanedustajana sallii.

– Joskus sanotaan, että vaalit on raskasta aikaa ihmisille, mutta ajattelen itse asiassa, että se voimaannuttaa, kun saa myös jutella ja tavata. Siinä joutuu myös itse eri tavalla perustelemaan, miksi on sitä mieltä kun on.

EU-VAALEIHIN on lähdössä myös SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen.

Demokraatti ei tavoittanut perjantaina iltapäivällä Kiljusta, mutta on saanut asialle vahvistuksen puolueelta.

Kiljunen on toiminut SDP:n kansanedustajana vuosina 1995-2011 ja uudestaan vuodesta 2019 alkaen. Kiljunen on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.

Kaikkiaan SDP:n kansanedustajista on lopullisella listalla ehdolla kuusi nimeä. Perholehdon ja Kiljusen lisäksi ehdolla ovat Maria Guzenina, Ville Merinen, Suna Kymäläinen ja Piritta Rantanen.

Euroopan parlamenttivaalit järjestetään Suomessa 9. kesäkuuta.