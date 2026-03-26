26.3.2026 11:22 ・ Päivitetty: 26.3.2026 11:22

SDP:n kansanedustajat pettyivät ympäristövaliokunnassa

Kari Hulkko/Demokraatti

Ympäristövaliokunnan sosialidemokraatit arvioivat, että Orpon hallituksen tuottama keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma eli Kaisu ei ohjaa Suomea saavuttamaan ilmastolain mukaista hiilineutraaliustavoitetta vuodelle 2035 eikä EU-tason ilmastovelvoitteita.

Sd-ryhmä jätti vastalauseen tänään valmistuneeseen mietintöön.

Ryhmän mielestä erityisesti liikenteen, maatalouden ja rakennusten erillislämmityksen päästöjä tarkasteleva suunnitelma jää sekä vaille riittäviä ja konkreettisia päästövähennystoimia että tarpeen mukaista rahoitusta.

– Olisi järkevää antaa ilmastolain mukaiset suunnitelmat jo vaalikauden alkupuolella, jolloin laatimisajankohta vastaisi paremmin poliittisen päätöksenteon aikataulua.

– Valtion tarkastusviraston suosittelema, jo ennen hallituskauden alkua tehtävä virkamieskartoitus aikaistaisi suunnitelmien valmistumista, koska sitä voitaisiin käyttää jo hallitusohjelmaneuvotteluissa. Näin suunnitelmat saataisiin kytkettyä tehokkaammin valtion taloudelliseen suunnitteluun eli ei oltaisi nykyisen kaltaisessa tilanteessa, jossa politiikkatoimille ei ole riittävää rahoitusta, valiokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto sanoo tiedotteessa.

