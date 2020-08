SDP:n kunniajäsenet Veikko Nurmi ja Matti Vannekari – Nuoret ja sosialidemokratian arvot keskeiselle sijalle tulevaisuuden politiikassa

Satakunnan sosialidemokraattien esityksestä SDP:n Tampereen puoluekokous on valinnut Veikko Nurmen Eurasta ja Matti Vannekarin Ulvilasta puolueen kunniajäseniksi. Molemmilla on pitkä ura niin puolueen eri tehtävissä kuin kotikuntiensa kunnallispolitiikassa.

Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

– Toiminta sosialidemokratian, sen arvojen ja tavoitteiden puolesta on ollut ja on edelleen meille hyvin tärkeätä. Sen vuoksi tunnemme iloa ja ylpeyttäkin kunniajäsenyydestä, kaikki kunniajäsenet totesivat kiitossanoissaan.

Kunniajäsen Veikko Nurmi – Nuoret ja nuoret perheet huomioon sosialidemokraattien politiikassa

Veikko Nurmi (1941-) tuli töihin 1960 -luvulla Euran Paperiin ja liittyi heti ammattiosastoon. Tie vei nuorisojaoston puheenjohtajaksi ja moniin tehtäviin ammattiyhdistysliikkeessä.

– Puolueeseen liityin 1970 -luvun alussa ja tulin vuonna 1977 valituksi Euran kunnanvaltuustoon, missä toimin 35 vuotta, joista 18 vuotta valtuuston puheenjohtajana.

Veikko Nurmi on luontoihminen ja innokas retkeilijä. Hän toimii edelleen Ala-Satakunnan Retkeilijöissä.

– Pitkältä valtuustouraltani nostan esiin taistelun tunnetun lintujärven Koskeljärven puolesta. Järven rannat haluttiin kaavoittaa rantatonteiksi. Meillä oli siitä kova vääntö. Me demarit ja muu vasemmisto ajoimme Koskeljärveä luontokohteeksi ja lopulta voitimme. Valtio osti maat ja nyt Koskeljärvi ja sen rannat ovat kaikkien käytössä, Veikko Nurmi muistelee.

”Olen osallistunut elämäni aikana varmasti yli 8 000 kokoukseen”

Veikko Nurmi pitää edelleen huolta kunnostaan. Kesällä hän on ajanut 2 200 kilometriä polkupyörällä ja viikoittaiseen ohjelmaan kuuluu kuntosalikäynti vaimon kanssa.

– Olen Euran Työväen laulajien perustajajäsen. Kuorolaulu on ollut minulle koko elämäni ajan tärkeä henkireikä. Laskin kerran, että olen osallistunut elämäni aikana varmasti yli 8 000 kokoukseen. Siinä on ollut monta lähtöä. Olen kiitollinen vaimoni tuesta. Koskaan hän ei ole sanonut, että ”älä lähde”. Luottamustoimeni olen saanut tovereitten esityksestä. ”Hoidatko sinä Veikko tuon homman”, on kysytty. Itseäni minun ei ole tarvinnut mihinkään tunkea, Veikko Nurmi kertoo.

Veikko Nurmi arvostaa suuresti kunniajäsenyyden myötä saamaansa huomionosoitusta.

– Olen kiitollinen siitä, miten paljon olen puolueelta ja puoluetyöltä saanut, vaikka ei aina helppoa ole ollut. Toivon, että puolue ottaa huomioon tulevaisuudessa nuoret ja nuoret perheet. Heidät on huomioitava ohjelmatyössä ja sosialidemokraattien käytännön politiikassa. Ymmärrän, että puoleen some-työ on nyt tärkeää. Ensimmäiseksi nuoria ei työväentaloille saada Eurassakaan, vaikka meillä on komea ja hyväkuntoinen työväentaloa, Veikko Nurmi viestittää puolueen nykyisille toimijoille.

Kunniajäsen Matti Vannekari – SDP:n jatkettava työtään arvojensa ja tavoitteittensa pohjalta

Matti Vannekari (1948- ) vietti lapsuutensa Friitalan Työväentalolla, jossa hän oli mukana mm. Päivän Nuorten kerhoissa.

– Sosialidemokratia on minulle kodin perintöä, jo neljännessä polvessa. Myönteisesti sanoen, ei minulla edes ollut muuta vaihtoehtoa. Päivän Nuorten toiminnasta tieni vei nuorisoliittoon ja siitä Friitalan Sos.-dem. Työväenyhdistyksen kautta puolueen jäseneksi vuoden 1971 alusta. Työväenyhdistyksessä olen toiminut monissa tehtävissä, mm. puheenjohtajana ja sihteerinä. Työväen Urheiluliitossa (TUL), Friitalan Yrityksen jäsenenä vuosikymmenien aikana seuratoiminta, liikunta- ja urheilu, myös piiritasolla. oli kasvattavaa ja antoisaa.

– Kunnallisissa luottamustoimissa aloitin vuonna 1973. Valtuustossa toimin vuodesta 1980 vuoteen 2017, sosialidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtajana olin 20 vuotta. Toimin myös valtuustokauteni aikana Ulvilan Sos.-dem. Kunnallisjärjestön johtotehtävissä, mm. puheenjohtajana useita vuosia, Matti Vannekari kertoo.

”Mitä ryhmien välillä sovittiin, se piti myös valtuustossa”

Matti Vannekari pitää merkittävänä työtään myös Ulvilan kaavoituslautakunnassa, jonka puheenjohtajana hän toimi vuosina 1981 – 1992.

– Sinä aikana laadimme kuntaamme lukuisan määrän kaavoitettuja alueita, mm. nykyisen Ulvilan Friitalan kaupunginosan keskustan kaavan. Työ ei aina ollut helppoa, mutta kärsivällisesti neuvotellen asiat etenivät. Valtuustoryhmän puheenjohtajana olin neuvottelemassa päätöksistä muiden ryhmien kanssa. Siihen aikaan, kun ryhmien välillä jotain sovittiin, se pääsääntöisesti piti myös valtuuston kokouksessa. Tämä oli hienoa, ja näin saimme asioita eteenpäin, Matti Vannekari muistelee.

Matti Vannekari teki pitkän uran myös Työväen Sivistysliiton palveluksessa. Silloin Satakunnan piiri oli nykyistä laajempi, joten matkoja tuli paljon.

– Iltaisin kiersimme ammattiosastoissa ja puolueosastoissa. Viikonloppuisin oli kursseja ja koulutuksia. Myöhemmin aloitin tietokoneen käyttökoulutukset teemalla ”Tietokone tutuksi”. Tämä toiminta aloitettiin ensimmäiseksi Satakunnassa. Kiersin koneitten kanssa lopulta ympäri Suomea. Työ TSL:ssa oli hienoa aikaa. Silloin oli myös mahdollisuus tehdä uusia avauksia. Kotoa lähtöjä oli paljon niin työ kuin luottamustoimien hoidon vuoksi. Siksi perheen tuki ja mukanaolo oli erityisen tärkeää. Järjestötyö jatkuu edelleen Työväenyhdistyksessä, Eläkkeensaajissa ja osallistumalla myös Porin puolen Wanhojen Toverien toimintaan, Matti Vannekari kertoo.

Puolueen kunniajäsenyyttä Matti Vannekari pitää ainutkertaisen hienona huomionosoituksena; parhaimpana, mitä hän on saanut.

– SDP:n on työssään pidettävä kiinni arvoistaan ja tavoitteistaan. Toimitaan yhdessä tärkeiden asioiden puolesta ja jätetään turhat höpinät pois, Matti Vannekari ohjeistaa SDP:n tulevaa toimintaa.