SDP:n Kvarnström kirittää toimiin: ”Me kaikki häviämme, jos annamme ilmaston lämpenemisen jatkua”

Kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.) pitää Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin päätöstä maan eroamisesta Pariisin ilmastosopimuksesta huonona esimerkkinä, jota EU:n ei pidä seurata. Demokraatti Demokraatti

– Ilmastopolitiikkaa ei vain laiminlyödä, vaan askeleita väärään suuntaan otetaan täysin tietoisesti, vaikka tosiasiat osoittavat, että meidän pitäisi tehdä paljon enemmän mahdollisimman pian, Kvarnström päivittelee tilannetta tiedotteessa.

Hän nostaa tapetille ilmastorintaman jatkuvat huonot uutiset. Huippukokouksissa ei saavuteta toivottuja tuloksia. Tulvat, kuivuus ja tulipalot tappavat ihmisiä.

Kvarnströmin mukaan Trumpin politiikka vaikeuttaa tilannetta sekä konkreettisesti että poliittisen kulttuurin näkökulmasta. EU:n pitäisi tässä tilanteessa kantaa vastuunsa, hän sanoo.

– Viime vuodesta tuli mittaushistorian kuumin ja sään ääri-ilmiöt koettelevat kaikkia maanosia, mutta EU-parlamentin suurin maltillinen oikeistoryhmä EPP ehdottaa, että EU luopuisi uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen tavoitteista, hän ihmettelee.

– Suomessa hallitus puolestaan suunnittelee median tietojen mukaan heikentävänsä Ilmastopaneelia yhdistämällä sen muihin paneeleihin, joilla on erilaiset painopisteet ja intressit. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun hallitus on jo tietoisesti tehnyt päätöksiä, jotka lisäävät päästöjä, hän jatkaa.

KVARNSTRÖM näkee, että pienenkin maan teoilla voi olla suuri merkitys. Hän huomauttaa, että tällä hetkellä maailmassa ei ole yhtään hiilineutraalia hyvinvointivaltiota.

– Tällaisen pelkkä symboliarvo olisi jo valtava, hän sanoo.

Kvarnström huomauttaa tiedotteessaan, että Suomi ei voi uskottavasti ajaa vihreää siirtymää koko EU:ssa, ellemme itse ole uskottavia asiassa.

– Juuri nyt meidän on vahvistettava hiilinieluja, suojeltava enemmän metsiä ja huolehdittava paremmin siitä, että koko talous- ja yhteiskuntajärjestelmämme edistää kestävää elämäntapaa kertakäyttökulttuurin sijaan. On tosiasia, että kaikista tarvittavista investoinneista huolimatta muutos on halvempaa kuin ilmastonmuutokseen reagoiminen ja siihen sopeutuminen jälkikäteen.

Kvarnström katsoo, että monet ihmiset ovat kokeneet välttämättömän siirtymän pikemminkin uhkana ja loukkauksena kuin asiana, joka koskee kaikkia ja josta kaikki voivat hyötyä.

– Meidän on tehtävä työtä yli puolue- ja valtiorajojen, jotta oikeudenmukaisesta vihreästä siirtymästä tulee yhteinen ja osallistava projekti, johon kaikki ihmiset tuntevat kuuluvansa. Me kaikki, koko ihmiskunta, häviämme, jos annamme ilmaston lämpenemisen jatkua nykyiseen tapaan. Se olisi kohtalokas virhe ja perustuisi lyhytnäköiseen ajatteluun, hän sanoo.