SDP:n Kymäläinen: Odotettu liikenneturvallisuusstrategia valmistui – ”Koskettaa meidän jokaisen arkea”

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on ilahtunut siitä, että kauan odotettu liikenneturvallisuusstrategia on valmistunut. Sen tavoitteena on parantaa turvallisuutta kaikissa liikennemuodoissa. Tänään valtioneuvoston istunnossa hyväksytty liikenneturvallisuusstrategia koskee vuosia 2022-2026.