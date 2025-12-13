SDP:n Lindén patistaa kokoomusta kantamaan vastuunsa hyvinvointialueiden talousahdingosta – ”Hallitukselta puuttuu näkemys”

SDP:n kansanedustaja Aki Lindén vaatii hallitusta ja erityisesti kokoomusta kantamaan vastuunsa hyvinvointialueiden talousvaikeuksista. Demokraatti Demokraatti

– Kokoomuksen julma politiikka, jossa rahaa riittää rikkaimpien veronalennuksiin ja yksityisten terveysjättien liiketoiminnan tukemiseen, on saatava loppumaan. Vastuu on pääministeripuolueella, Lindén paaluttaa tiedotteessa.

Lindén muistuttaa, että useilla hyvinvointialueilla on meneillään rajut irtisanomiset, jotka vastaavat kooltaan suurten tehtaiden sulkemisia.

– Kokoomuslaista työministeriä, pääministeriä tai kunta- ja alueministeriä ei ole näkynyt paikkakunnilla näitä iskuja lieventämässä. Hallitus on sen sijaan ”seurannut” alueiden talouden vaikeutumista ja reagoinut siihen vasta tällä viikolla lakiesityksellä, joka on riittämätön, sosiaali- ja terveysvaliokunnassakin vaikuttava Lindén moittii.

Hallituksen olisi Lindénin mielestä pitänyt antaa alueille pidempi aika taloutensa tasapainottamiseen jo vuoden 2023 lopulla, kuten SDP tuolloin vaati.

– Hallitus valitsi toisen linjan pakottaessaan alueet leikkaamaan palvelujaan. Eräillä alueilla tämä on johtanut katastrofiin ja enemmistö alueista on syvissä vaikeuksissa.

Lindén muistuttaa, kuinka toimittiin ”kuntatalouden mustana perjantaina” 17. marraskuuta 2023. Kun kävi ilmi, että kunnat olivat ajautumassa syvään talouskriisiin, hallitus helpotti tilannetta jo maanantaina antamalla kunnille lisäaikaa.

– Tuolloin kokoomus johti muun muassa Helsinkiä, Tamperetta ja Turkua. Aivan samanlainen ratkaisu olisi pitänyt tehdä hyvinvointialueille, mutta hallitus vaikuttaa näkevän ne opposition linnakkeina, joita ei ole kiire auttaa. Tällainen on kyynistä valtapolitiikkaa!

KUNTIEN apuun rientäessään hallitus leikkasi samalla viikolla hyvinvointialueilta 39 miljoonaa euroa vuoden 2024 täydentävässä talousarviossa, Lindén muistuttaa. Lisäksi hyvinvointialueiden perusrahoitusta on leikattu jo kaksi kertaa säätämällä niin sanottu omavastuu alueiden lakisääteiseen jälkikäteisrahoitukseen ja kurittamalla Helsinkiä ylijäämästä, Lindén listaa tiedotteessa.

– Tehtäväkohtaisia leikkauksia on tehty valtion vuosien 2024-2026 budjeteissa 18 eri toimintoon yhteensä 650 miljoonan euron edestä. Hallitusohjelman mukaan leikkaustavoite oli jopa 2 miljardia euroa, mutta siihen se ei ole sentään pystynyt.

Lindén arvioi, ettei hallitus tunnu tietävän, miten se suhtautuisi hyvinvointialueisiin.

– Toisaalta hallitus haukkuu niitä opposition luomuksiksi ja toisaalta se selittää EU:n suuntaan niiden auttavan Suomen talouden vakauttamisessa. Hallitus tietää, että aikaisempi kuntiin perustuva sote-malli ei kestäisi nykytilanteessa. Hallitukselta puuttuu näkemys, miten se kehittäisi sotealueiden toimintaa. Tämä on vakava asia, koska kyseessä on kansalaisille elintärkeä palveluiden kokonaisuus ja valtion budjetin suurin menoerä.