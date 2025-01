SDP:n Lindtman: Nyt tuli sangollinen kylmää vettä hallituksen niskaan – ”Vahvistaa sen, mistä oppositio on yrittänyt varoittaa”

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii hallitusta kuuntelemaan arviointineuvostoa ja myöntämään pikaisesti lisäjoustoa hyvinvointialueille, jotka tekevät alijäämää. Demokraatti Demokraatti

– Talouspolitiikan arviointineuvosto kaatoi ison sangollisen kylmää vettä hallituksen niskaan ja samalla vahvisti sen, mistä oppositio on varoittanut yli vuoden päivät. Hallitus pahentaa hyvinvointialueiden tilannetta, kun se kaataa lisärahaa yksityiseen terveydenhuoltoon samalla kun alueet pakotetaan kohtuuttomiin säästöihin epärealistisen tiukalla talousremmillä, Lindtman sanoo tiedotteessa.

Arviointineuvosto toteaa tuoreessa raportissaan, että hyvinvointialueiden kertyneet alijäämät ovat johtuneet pääasiassa inflaatiosta ja palkkaratkaisusta, ei sote-mallista tai sen epäonnistumisesta. Talousasiantuntijat esittävätkin lisäaikaa alijäämien kattamiselle.

– Hallituksen olisi nyt vihdoin syytä kuunnella talousasiantuntijoita, joiden arvio vahvistaa sen, mistä oppositio on yli vuoden yrittänyt varoittaa. Alueille tulee myöntää pikaisesti lisäjoustoa alijäämien kattamiseen – muuten hallitus vaarantaa kansalaisten hoitoonpääsyn ja tärkeimmät peruspalvelut, Lindtman toteaa.

Lindtman muistuttaa, että hyvinvointialueet alueet ovat tekemässä tänä ja ensi vuonna jo yhteensä yli 1,5 miljardia euroa ylijäämää.

Hän nostaa esiin, että arviointineuvoston mukaan hallitus on entisestään pahentanut hyvinvointialueiden tilannetta nostamalla yksityisen terveysbisneksen Kela-korvauksia, mikä vaikeuttaa lääkäreiden ja hoitohenkilöstön rekrytointeja.

– Siinä yksi lisäperuste noudattaa nyt arviointineuvoston suosituksia, Lindtman vaatii.

LINDTMAN toteaa arviointineuvoston antavan hallitukselle kyytiä myös muissa asioissa. Arviointineuvoston mukaan Suomen talous ja erityisesti työllisyyskehitys tämän hallituksen aikana on Euroopan heikoimmasta päästä.

– Suunta on väärä, ja siksi taloustavoitteet karkaavat. Kun kädessä on ollut vain sakset, todelliset kasvutoimet on laiminlyöty, Lindtman muistuttaa.

Hallituksen keskeisin tavoite velkaantumisen vakauttamisestakin on arviointineuvoston mukaan hyvin epävarmalla pohjalla, hän jatkaa..

– Tämä johtuu siitä, että saksipolitiikka ja lukuisat työelämän heikennykset eivät ole tuottaneet luvattuja 100 000 työpaikkaa lisää, vaan päinvastoin on menetetty jo 70 000 työllistä.

Lindtman kiteyttää, että hallitus on vienyt Suomea väärään suuntaan.

– Mitä pikemmin suunta oikaistaan reilummaksi, sitä parempi.