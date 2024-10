SDP:n Mäkinen: Ilmastovihamielinen hallitus karkottaa vihreät investoinnit Suomesta

Kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) syyttää hallitusta siitä, että sen ilmastovihamielinen politiikka karkottaa vihreät investoinnit Suomesta. Demokraatti Demokraatti

– Orpon hallitus puhuu kauniisti kasvusta, mutta tulostaulu ei valehtele. Suomessa kasvaa tällä hetkellä vain velka, työttömyys ja köyhyys. Viimeisin esimerkki murheellisesta mahalaskusta kuultiin torstaina, kun tärkeä vetyinvestointi peruuntui, Mäkinen sanoo tiedotteessa.

Neste ilmoitti eilen tarkastelevansa uusiutuvan vedyn suunnitelmaansa ja vetäytyvänsä Porvoon jalostamon 120 megawatin elektrolysaattorin investoinnista.

– Hallituksen on nyt aika herätä, Mäkinen sanoo.

Hallitus antoi Mäkisen mukaan ensin rakennusalan romahtaa, mistä seurannut työttömyys on nyt levinnyt teollisuuteen, kauppaan ja palvelualoille sekä logistiikkaan. Mäkinen sanoo, että seuraavaksi hallitus romutti suomalaisten ostovoiman sekä heikensi erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.

– Kaiken tämän jatkoksi hallitus on heikentänyt ilmastopolitiikan toimia, eivätkä yritykset enää tiedä, onko hallitus sitoutunut vihreään siirtymään vai ei. Jakeluvelvoitelain venkslaus on esimerkki tästä, ja sen seurauksena Neste on ilmoittanut vetyinvestoinnin laittamisesta jäihin.

– Hallitus on siis omalla toiminnallaan saanut aikaan heikentyvän talouden noidankehän sen sijaan, että loisi vakautta taloutta ja parantaisi työllisyyttä.

Suomen tulee olla ilmastojohtaja vihreässä kasvussa, eikä perässä hiihtäjä.

MÄKISEN mukaan hallituksen ilmastovihamielinen politiikka karkottaa vihreät investoinnit Suomesta. Hän huomauttaa, että eduskunnassa käsitellään parhaillaan jakeluvelvoitelakia. Käsittelyn yhteydessä on tullut Mäkisen mukaan harvinaisen selväksi, millaiset vaikutukset ilmastopolitiikan peruuttamisella on suomalaiseen investointiympäristöön.

– Hallituksen esityksen vaikutukset päästöihin sekä investointiympäristön heikkenemiseen ovat selvät. Päästöt kasvavat ja investointiympäristö muuttuu epävakaaksi. SDP:n mielestä Suomen tulee olla ilmastojohtaja vihreässä kasvussa, eikä perässä hiihtäjä.

Mäkinen moittii, että hallitus ei leikkaa fossiilisista yritystuista, mutta karsii parhaiten toimivia tukia.

– Energiatuen osuus talousarviossa on vuoden 2025 talousarviossa vain 14 miljoonaa euroa (296 milj. euroa myönnettiin vuonna 2023). Energiatuki on osa taloudellista ohjausta, jolla energiajärjestelmää pyritään ohjaamaan tehokkaampiin ja ilmaston sekä ympäristön kannalta parhaisiin ratkaisuihin, joilla on myös kaupallista potentiaalia. Se on yksi toimivimmista yritystuista, ja juuri sitä hallitus leikkaa, Mäkinen sanoo.