SDP:n Mäkinen kiittää: ”Hyvä, että hallituksessa on ymmärretty etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan merkitys”

Kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) on huojentunut siitä, että hallituksen tuoreessa lisätalousarviossa esitetään noin kolmen miljoonan euron lisäystä etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan tänä vuonna. Tämän vuoden budjetissa oli 4,6 miljoonan leikkaus nuorisotyöhön.

– Hyvä, että hallituksessa on ymmärretty etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan merkitys syrjäytymisvaarassa olevien nuorten osalta. Pidin asiaa esillä koko viime syksyn ja tein siitä myös talousarvioaloitteen. Hienoa, että yhteinen viesti on mennyt perille, Mäkinen sanoo tiedotteessa.

Mäkinen muistuttaa, että etsivät nuorisotyöntekijät ja valmentajat ovat kanssakulkijoita niille nuorille, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet sosiaalisesti merkityksellisiä elämänpolkuja rakentavan toiminnan – koulutuksen, työelämän, lähiyhteisöjen ja hyvinvointia tukevien palveluiden – ulkopuolelle.

– Lähes 10 prosenttia 15-29-vuotiaista nuorista ei ole työssä eikä koulutuksessa. Tilanne on kestämätön nuorille ja Suomen taloudelle. Oppivelvollisuuden laajentaminen on vähentänyt koulun keskeyttämistä, mutta osaa nuorista on tuettava vielä vahvemmin.

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ohjaavat nuoria ja aikuisia elämässä eteenpäin ja tukevat koulupolun nivelvaiheissa. Etsiviä nuorisotyöntekijöitä on Suomen kaikissa kunnissa ja työpajatoimintaa 90 prosentissa kunnista. Palvelut tavoittivat vuonna 2022 noin 43 000 henkilöä ohjaten heitä koulutukseen, työelämään tai muihin palveluihin, Mäkinen kertoo.

– Jyväskylässä Nuorten Taidetyöpaja on erinomainen esimerkki vaikuttavasta ja laadukkaasta työstä ja yhteistyöstä oppilaitosten kanssa on saatu aikaan hienoja tuloksia.

– Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan resurssit on turvattava. Palveluihin pääsy ja palveluketjut on saatava kuntoon.