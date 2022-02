SDP:n Mäkinen: ”Muutos parantaa uhrin asemaa”

SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen on tyytyväinen tänään eduskunnassa lähetekeskustelussa olevaan esitykseen seksuaalirikoslainsäädännön uudistamiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Mäkinen huomauttaa tiedotteessaan, että seksuaalirikoslainsäädäntö on uudistettu kokonaisuudessaan viimeksi yli 20 vuotta sitten ja sen vanhentuneet osat sekä suoranaiset puutteet ovat olleet tiedossa pitkään. Nyt niihin viimein puututaan.

”Aivan keskeinen muutos on raiskauslainsäädännön muuttaminen suostumusperusteiseksi, joka vahvistaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa. Tämä muutos parantaa uhrin asemaa, kun enää ei ole keskiössä arviointi siitä, onko uhrilla ollut mahdollisuus sanoa ei ja onko häntä väkivalloin pakotettu, vaan se, että onko hän ilmaissut suostumuksensa seksuaaliseen kanssakäymiseen tai tekoihin.”

Mäkinen huomauttaa suostumusperusteen olevan merkittävä parannus ja selkeytys lainsäädäntöön, kun nykyisin raiskauksen keskeisenä tunnusmerkistötekijänä on väkivalta tai sillä uhkaaminen.

”Meidän on tarpeen ravistella yhteiskunnassamme yhä – valittavasti – vallitsevia asenteita koskien esimerkiksi parisuhteissa tapahtuvaa seksuaalista väkivaltaa ja sen ajoittaista hiljaista hyväksyntää. Nyt esitetty muutos on myös linjassa Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden kanssa.”

MÄKINEN muistuttaa myös, että suostumusperusteisuuden lisäksi hallituksen esityksessä on myös muita odotettuja ja pitkään vaadittuja muutoksia. Rangaistusasteikko seksuaalirikoksissa kovenee etenkin lasten kohdalla.

”Tämä on yleisen oikeustajumme mukaista, sillä jo pitkään on keskusteltu kriittisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten liian matalasta tasosta. Tässä uudistuksessa huoli on kuultu ja asiantuntijat ovat uudelleenmääritelleet rangaistusasteikkoa. Juuri minimirangaistuksen korottaminen muuttaa rangaistusasteikkoa tehokkaammin. Esimerkiksi lapsenraiskauksen minimirangaistus nostetaan 2 vuoteen mikä tarkoittaa sitä, että ehdolliset tuomiot jäävät kyseisistä rikoksista pois ja vankeus on käytännössä aina ehdotonta.”

Mäkinen muistuttaa tiedotteessaan myös, että tämänkin lainsäädäntömuutoksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että niin oikeuslaitoksemme kuin poliisinkin riittävät resurssit turvataan.

Mäkinen kiittää hallitusta jälleen yhden hallitusohjelmassa sovitun lainsäädäntöuudistuksen saattamisesta maaliin.

”Seksuaalirikoslain kokonaisuudistus ja törkeimpien seksuaalirikosten, erityisesti lapsiin kohdistuvien, rangaistusten korottaminen ovat hallitusohjelmakirjauksia. Hallituskaudella vallinneista poikkeuksellista olosuhteista huolimatta hallitus on jälleen saanut yhden lupaamansa uudistuksen valmiiksi.”