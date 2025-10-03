Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.10.2025 14:23 ・ Päivitetty: 3.10.2025 14:23

SDP:n Mäkynen: Kokoomusta ei kiinnosta puuttua vilpillisten firmojen toimintaan

Nora Vilva/Demokraatti
SDP:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen mukaan kokoomuksella olisi pääministeri- ja hallituspuolueena runsaasti keinoja puuttua työvoiman hyväksikäyttöön.

SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen muistuttaa kannanotossaan, että kokoomus ei halua eikä aio edistää alipalkkauksen kriminalisointia eikä ammattiliittojen ja -järjestöjen kanneoikeutta, joilla voitaisiin puuttua työntekijöiden hyväksikäyttöön.

Demokraatti

Demokraatti

– Kokoomuksen Jukka Kopran sanoin: teot ovat kauneinta puhetta. Nyt kokoomuksen johtama hallitus seuraa vain toimettomana vierestä, kun epärehelliset yritykset voittavat urakat niiltä yrityksiltä, jotka toimivat sääntöjen mukaan ja pitävät huolta työntekijöistään, Mäkynen sanoo tiedotteessaan.

Karoliina Partanen (kok.) taas syyttää SDP:tä siitä, että puolue ei pureudu työperäisen hyväksikäytön juurisyihin. Tahdon kuitenkin muistuttaa, että tällä hetkellä kokoomus on pääministeripuolue ja voi itse vaikuttaa rikollisuuden torjuntaan.

Mäkynen ehdottaakin Orpo-Purran hallitukselle puheen sijasta tekoja:

– Parantakaa ammattiliittojen toimintaedellytyksiä. Vahvistakaa harmaan talouden valvontaa. Koventakaa rangaistuksia niille yritykselle, jotka riistävät työntekijöitä esimerkiksi varastamalla osan näiden palkasta tai teettämällä kohtuuttomia työpäiviä. Perukaa järjestäytyneille työntekijöille asettamanne verosanktio. Näillä pääsee jo hyvin alkuun, hän linjaa.

MYÖS työministeri Matias Marttinen (kok.) voisi Mäkysen mukaan omassa ministeriössään täsmentää hankintalakia niin, että ehtona olisi työehtosopimusten noudattaminen.

– Hän voisi siirtää työehtosopimuksen tulkintaetuoikeuden työntekijäpuolelle kuten Ruotsissa on jo tehty. Hän voisi vahvistaa yritysvastuusääntelyä. Mitään näistä ei kuitenkaan tapahdu. Se niistä teoista, Mäkynen kommentoi.

– Ja (Karoliina) Partasen pitäisi esimerkiksi tietää, miten kanneoikeus vahvistaisi työelämärikosten selvittelyä tilanteissa, joissa yksittäinen henkilö ei pysty tai uskalla ajaa omia oikeuksiaan rikollisesti toiminutta yritystä vastaan. On mysteeri, miksi kokoomus antaa vilunkifirmojen jatkaa toimintaansa rehellisten yrittäjien ja työntekijöiden kustannuksella.

