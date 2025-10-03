Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

3.10.2025 11:11 ・ Päivitetty: 3.10.2025 11:11

Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytöstä kohu – perussuomalaisten mukaan kokoomus tyrmäsi ehdotukset kiristää säännöksiä

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Perussuomalaiset esitti jo keväällä hallituskumppaneille tiukempaa harmaaseen talouteen ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöön puuttumista. Kokoomukselle toimista neuvotteleminen ei käynyt, perussuomalaisista kerrotaan STT:lle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Aiheesta keskusteltiin puoliväliriihen neuvotteluiden aikaan. STT:n tietojen mukaan perussuomalaisten keinoista neuvottelemista ehdotettiin hallituskumppaneille.

Perussuomalaisten mukaan kokoomuksella ei ole minkäänlaista intoa lähteä kiristämään alan säännöksiä, eivätkä perussuomalaisten esittelemät keinot sovi pääministeripuolueelle.

Kokoomuksesta vastattiin STT:lle, ettei se tunnista asian olleen käsittelyssä keväällä.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ei perjantaina halunnut kommentoida asiaa STT:lle.

STT on nähnyt perussuomalaisten listan, joka on pitkälti ammattiliittojen näkemysten mukainen. Listalla oli muun muassa puolueen pitkään esillä pitämä ammattiliittojen kanneoikeus.

Se tarkoittaa, että ammattiliitto voi nostaa kanteen oikeudessa työntekijän tai työntekijöiden puolesta tilanteissa, joissa uhri ei uskalla tai pysty itse nostamaan kannetta.

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) valitteli torstaina eduskunnan kyselytunnilla, ettei ole ainoa ihminen hallituksessa, kun häneltä tivattiin esitystä ammattiliittojen kanneoikeudesta. Meri sanoi suhtautuvansa asiaan itse myönteisesti, mutta tarvitsevansa siihen myös työ- ja elinkeinoministeriön panosta.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) ei ollut paikalla kyselytunnilla.

Kokoomus, RKP ja kristillisdemokraatit eivät kannattaneet ammattiliittojen kanneoikeutta, kun keskusjärjestö SAK ja sen jäsenliittojen äänestyskampanja Vaalistaja asiaa puolueilta kysyi ennen eduskuntavaaleja.

PERUSSUOMALAISTEN keinovalikoimaan kuului myös, että hallitus kriminalisoi alipalkkauksen ja palkkavarkauden säätämällä Norjan mallin mukaisen lain.

Norjan malli kuitenkin edellyttäisi, että minimipalkasta on säädetty laissa. Osa perussuomalaisista on sitä mieltä, että vähimmäispalkasta säätäminen on tarpeellista, koska ”ilman vähimmäispalkkaa ongelmat ovat suurempia kuin sen kanssa”.

STT:n tietojen mukaan puolueessa on kuitenkin myös minimipalkkalain vastustajia.

Myös ammattiliittojen keskusjärjestö SAK vastustaa minimipalkkalakia. Sen mielestä alipalkkaus on mahdollista kriminalisoida myös työehtosopimuksiin perustuvassa järjestelmässä.

Työnantajia edustava Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ei ole kannattanut alipalkkauksen kriminalisointia eikä ay-liikkeen kanneoikeutta.

Lisäksi perussuomalaiset kannatti veronumerovelvoitetta ravintola- ja siivousaloille sekä sähköisen kuitin velvoitetta ravintola-alalle.

Listalla oli myös muun muassa tilaajan vastuun kasvattaminen rakennusalalla siten, että tilaajan tulee huolehtia siitä, että alihankintasopimuksessa noudatetaan työehtosopimuksen vähimmäisehtoja. Perussuomalaisten mallissa pääurakoitsijan vastuulla olisi, että työmaalla noudatetaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.

Perussuomalaiset esitti myös tiedonvaihtojen parantamista eri viranomaisten kesken, valvonnan tehostamista ja pistetarkastusten lisäämistä.

KESKUSTELU ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä kiihtyi lauantaina, kun STT kertoi, että Turun telakan alihankkijoilla työskennelleiden ukrainalaisten työehtoja on poljettu muun muassa teettämällä ylipitkiä työpäiviä ja jättämällä lisiä maksamatta.

Ukrainalaisten työntekijöiden palkat ovat jatkuvasti tulleet eri yrityksiltä, vaikka he olivat tehneet sopimukset yhteen yhtiöön eivätkä olleet sopineet työnantajan vaihtamisesta.

Teollisuusliitto on tutustunut työntekijöiden tapauksiin, ja liiton mukaan näiltä saamatta jääneet lisät lasketaan kymmenissätuhansissa euroissa. Samanlaisissa oloissa työskentelee liiton tietojen mukaan ainakin kymmeniä ukrainalaisia.

Meyer Turku kertoi STT:lle olleensa tilanteesta tietoinen, mutta ei kertonut, milloin telakkayhtiö sai tietää asiasta. Telakkayhtiö ei myöskään vastannut STT:n kysymykseen, työskenteleekö telakan alueella tällä hetkellä mainituissa yrityksissä alipalkattuja ukrainalaisia.

Maanantaina julkaistiin Helsingin Sanomien toimittajan Paavo Teittisen kirja, jossa kerrotaan väärinkäytöksistä esimerkiksi siivous-, ravintola- ja metsäalalla.

Sanna Nikula, Mikko Isotalo/STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
3.10.2025
SAK: Työmarkkinarikollisuus on sairaus – tässä vastalääkkeitä sille
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
3.10.2025
SDP:n Räsänen: Alv-nostolla hallitus sai, mitä tilasi – ”Taas yksi itse aiheutettu ongelma lisää”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
3.10.2025
Arvio: Juha Itkosen romaanin hyvistä aineksista tulee valkokankaalla Vaahtera-siirappia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU