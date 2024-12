SDP:n Mäkynen uskoo hallituksen kaatuvan puoliväliriiheen – ”Talouspolitiikan suuntaa olisi nyt välttämätöntä arvioida uudelleen”

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen arvelee, että Orpon hallituksen loru saattaa loppua puoliväliriiheen. Sekä valtiovarainministeriö että Suomen Pankki ennustavat, että hallitus epäonnistuu kaikissa tavoitteissaan, hän huomauttaa. Demokraatti Demokraatti

Julkisen talouden velkaantuminen jatkuu ennätystasolla, talouskasvu on heikkoa ja työllisyys jää alemmalle tasolle kuin Orpon hallituksen aloittaessa, Mäkynen listaa ennusteiden antia.

– Ennusteet vahvistavat arvion, että Orpon hallituksen taival saattaa päättyä puoliväliriiheen. Sen leikkauksiin ja veronkorotuksiin perustuva talouspolitiikka ei tasapainota julkista taloutta. Talouskasvun ja työllisyyden heikkous kasvattaa velkaantumista, Mäkynen summaa tiedotteessa.

Mäkynen huomauttaa, että todennäköisesti nyt annetut ennusteet ovat liian optimistisia, koska sekä Suomen Pankki että valtiovarainministeriö (VM) ovat toistuvasti aliarvioineet leikkausten ja veronkorotusten kasvua heikentävän vaikutuksen.

– Joka tapauksessa hallituksella on puoliväliriihessä edessään joko miljardien lisäleikkaukset ja veronkorotukset, joilla se entisestään syventää ja pidentää taantumaa, tai talouspolitiikkansa tavoitteiden ja keinojen uudelleenarviointi.

Hallitus mitoittaa talouspolitiikkansa toistuvasti väärin.

VM ja Suomen Pankki ennustavat Suomen talouden palaavan kasvuun vuonna 2025. Huomionarvoista Mäkysen mukaan on, että ministeriön kasvuarvio on kaksinkertainen verrattuna keskuspankin arvioon. Näin on ollut myös aiempina vuosina. Kuluvalle vuodelle molemmat ennustivat toteutunutta parempaa talouskasvua.

– Ennustusmallit tuntuvat aliarvioivan toistuvasti Venäjän hyökkäyssodan, Trumpin kauppasodan ja hallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan vaikutukset Suomen talouteen. Näihin tukeutuessaan hallitus mitoittaa talouspolitiikkansa toistuvasti väärin ja tulokset näkyvät heikkona kehityksenä kaikilla mittareilla, Mäkynen sano.

– Vahingollisinta on, että leikkauskiimassa jäävät tekemättä tulevaisuuden tuottavuudelle, kasvulle ja julkisen talouden vahvistumiselle välttämättömät investoinnit koulutukseen ja ihmisten peruspalveluihin. Talouspolitiikan suuntaa olisi nyt välttämätöntä arvioida uudelleen, mutta pidän todennäköisempänä hallituksen kaatumista puoliväliriihessä.