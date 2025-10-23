SDP:n Malm varoittaa: ”Limbo” luvassa

Erityisesti nuoret ja pienipalkkaiset joutuvat hallituksen politiikan maksumiehiksi, sanoo SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Niina Malm. Demokraatti Demokraatti

Hallituksen esitys työntekijän irtisanomiskynnyksen madaltamisesta on annettu eduskuntaan. Sen mukaan työsopimuksen irtisanomiseen riittäisi asiallinen syy.

– Nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat räjähtäneet, mutta hallitus ei vastaa kriisiin työllisyyttä vahvistavilla toimilla. Päinvastoin se helpottaa irtisanomisia ja leikkaa työllistämistä edistävistä toimista, Malm sanoo tiedotteessa.

Malmin mukaan esitys on vain ideologista työntekijöiden potkimista.

– Nuoret ja pienipalkkaiset työntekijät jäävät hallituksen politiikan välitilaan, limboon, jossa mikään ei ole varmaa. Heiltä viedään tulevaisuudenusko pala palalta, kun irtisanomisen kynnystä madalletaan ja määräaikaisuuksia lisätään ilman perusteita.

Malmin mielestä työpaikkoja ei synny pelon ja epävarmuuden kautta, vaan luottamuksesta ja reiluudesta.