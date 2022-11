SDP:n Matias Mäkynen: Kokoomuksen T&K-aloite puolikas, ei laita nimeään alle – ”Toiveena on, että tässä edetään parlamentaarisesti”

Hallituksen vastaava esitys jätettiin antamatta valtioneuvoston yleisistunnolle sen jälkeen, kun hallituspuolueiden sopu jo kertaalleen päätetyistä verolinjauksista kaatui.

– Olemme käyneet läpi kokoomuksen esitystä ja luonnosteltua hallituksen esitystä ja huomanneet, että ne poikkeavat toisistaan. Kokoomuksen esitys on puolikas verrattuna hallituksen esitykseen ja siltä osin se ei aivan täysin toteuta parlamentaarista sopimusta, Mäkynen sanoo Demokraatille.

Kokoomuksen esityksestä puuttuu Mäkysen mukaan T&K-panostusten lisäykseen perustuva verovähennysosa.

– Hallituksen esityksessä vähennys perustuu siihen, että yritys tekee ylipäätään T&K-toimintaa eli sillä on T&K-menoja. Ja toinen osa pohjautuu siihen, että yritys lisää niitä menoja. Siinä on siis pohjaosa ja lisäysosa eli inkrementaalinen osa. Kokoomuksen mallissa on ainoastaan tämä pohjaosa. Malli on paitsi mitoitukseltaan puolikas myös vajaa vaikutuksiltaan.