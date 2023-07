SDP:n mepit: ”Olisiko niin, että enää yksikään puolue ei naura ympäristöhumpalle”

Etelä-Euroopassa lämpötilat hätyyttelevät 50 astetta ja sään ääri-ilmiöt ovat läsnä kaikkialla. Kesäkuussa mitattiin kaikkien aikojen kuumin keskilämpötila. Helteet vaativat ihmishenkiä. Ilmastonmuutos on tosiasia ja korjaavilla toimilla on kiire. Mitä kauemmas ilmastotoimia lykätään, sitä suurempi on lasku. Ja sitä laskua maksavat lapsemme ja heidän lapsensa.