Politiikka
23.8.2025 13:35 ・ Päivitetty: 23.8.2025 13:35
SDP:n Näkkäläjärvi: Essayahin olisi syytä katsoa peiliin – hallitus on halvaantunut ulkopolitiikassa
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah esitti kovaa kritiikkiä SDP:lle Porin puoluekokouksessa.
Rajalakiäänestykset osoittivat Essayahin mukaan eräiden oppositiopuolueiden olevan suorastaan riski Suomen turvallisuudelle.
– Kansalaisten kannattaa miettiä, voiko ensi kaudella hallituksessa istua puolueita kuten vihreät ja vasemmistoliitto, jotka olivat valmiita avaamaan itärajan hybridivaikuttamiselle, tai SDP:n kaltainen puolue, joka on ylintä johtoaan myöden jakautunut asiassa, Essayah sanoi puheessaan kristillisdemokraattien puoluekokouksessa.
SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi huomauttaa tiedotteessaan, että SDP:n laaja tuki eduskunnassa mahdollisti rajaturvallisuuslain säätämisen. Ilman opposition tukea lakia ei olisi saatu aikaan.
– On vaikea muistaa hallitusta, jonka ulkopoliittinen linja olisi ollut näin sekaisin. Ehkä Essayahin kannattaisi käyttää energiansa oppositiopuolueiden tölvimisen sijaan siihen, että hallitus kykenisi vihdoin hoitamaan Suomen ulkopolitiikkaa yhtenäisesti ja vakaasti, Näkkäläjärvi toteaa.
Hänen mukaansa SDP on toistuvasti esittänyt, että Suomen tulee liittyä Ranskan, Iso-Britannian, Kanadan ja Australian rinnalle ja tunnustaa Palestiinan valtio – kuten lähes 150 muuta maailman valtiota on jo tehnyt.
– Eduskuntapuolueiden enemmistö ja tasavallan presidentti Stubb kannattavat Palestiinan valtion tunnustamista, mutta Orpon hallitus on halvaantunut asiassa, sillä hallituspuolueiden sisäiset ristiriidat ovat estäneet päätöksenteon. SDP esitti jo keväällä ratkaisuna tilanteeseen sitä, että hallitus antaisi asian eduskunnan ratkaistavaksi, Näkkäläjärvi sanoo.
Hän huomauttaa, että hallituspuolueiden sisäiset ristiriidat ja Kristillisdemokraattien vastustelu ovat kuitenkin estäneet päätöksenteon.
– Suomen linja erilaisissa YK-äänestyksissä on ollut hapuilevaa, ja aiemmin Suomi jäi myös ulkopuolelle Ukrainan jälleenrakentamiseen liittyvästä tasa-arvoliittoumasta. Suomella ei ole varaa siihen, että ulkopolitiikka on täysin rempallaan, Näkkäläjärvi sanoo.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.