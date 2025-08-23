Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

23.8.2025 13:35 ・ Päivitetty: 23.8.2025 13:35

SDP:n Näkkäläjärvi: Essayahin olisi syytä katsoa peiliin – hallitus on halvaantunut ulkopolitiikassa

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah esitti kovaa kritiikkiä SDP:lle Porin puoluekokouksessa.

Demokraatti

Demokraatti

Rajalakiäänestykset osoittivat Essayahin mukaan eräiden oppositiopuolueiden olevan suorastaan riski Suomen turvallisuudelle.

– Kansalaisten kannattaa miettiä, voiko ensi kaudella hallituksessa istua puolueita kuten vihreät ja vasemmistoliitto, jotka olivat valmiita avaamaan itärajan hybridivaikuttamiselle, tai SDP:n kaltainen puolue, joka on ylintä johtoaan myöden jakautunut asiassa, Essayah sanoi puheessaan kristillisdemokraattien puoluekokouksessa.

SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi huomauttaa tiedotteessaan, että SDP:n laaja tuki eduskunnassa mahdollisti rajaturvallisuuslain säätämisen. Ilman opposition tukea lakia ei olisi saatu aikaan.

– On vaikea muistaa hallitusta, jonka ulkopoliittinen linja olisi ollut näin sekaisin. Ehkä Essayahin kannattaisi käyttää energiansa oppositiopuolueiden tölvimisen sijaan siihen, että hallitus kykenisi vihdoin hoitamaan Suomen ulkopolitiikkaa yhtenäisesti ja vakaasti, Näkkäläjärvi toteaa.

Hänen mukaansa SDP on toistuvasti esittänyt, että Suomen tulee liittyä Ranskan, Iso-Britannian, Kanadan ja Australian rinnalle ja tunnustaa Palestiinan valtio – kuten lähes 150 muuta maailman valtiota on jo tehnyt.

– Eduskuntapuolueiden enemmistö ja tasavallan presidentti Stubb kannattavat Palestiinan valtion tunnustamista, mutta Orpon hallitus on halvaantunut asiassa, sillä hallituspuolueiden sisäiset ristiriidat ovat estäneet päätöksenteon. SDP esitti jo keväällä ratkaisuna tilanteeseen sitä, että hallitus antaisi asian eduskunnan ratkaistavaksi, Näkkäläjärvi sanoo.

Hän huomauttaa, että hallituspuolueiden sisäiset ristiriidat ja Kristillisdemokraattien vastustelu ovat kuitenkin estäneet päätöksenteon.

– Suomen linja erilaisissa YK-äänestyksissä on ollut hapuilevaa, ja aiemmin Suomi jäi myös ulkopuolelle Ukrainan jälleenrakentamiseen liittyvästä tasa-arvoliittoumasta. Suomella ei ole varaa siihen, että ulkopolitiikka on täysin rempallaan, Näkkäläjärvi sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
22.8.2025
Hurja laskelma pöytään Kuntalehdessä: SDP:lle 55 kansanedustajaa, perussuomalaisille 22
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
20.8.2025
Evp-upseeri: Trump jätti Euroopan pärjäämään yksin Putinin kanssa – ja näin siinä käy
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
22.8.2025
Espoo Ciné 2025: Taiteen ja vallan kytkös valottuu sen kieltäneessä Leni Riefenstahlissa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU