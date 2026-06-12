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Politiikka

12.6.2026 09:17 ・ Päivitetty: 12.6.2026 09:17

SDP:n Nikkaselta digilompakkoavaus: stoppi valetilien tulvalle

Jani Laukkanen

SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen on jättänyt toimenpidealoitteen digilompakon hyödyntämisestä myös sosiaalisen median ongelmien ratkaisemisessa, erityisesti valetilien, verkkohäirinnän ja disinformaation torjunnassa.

Demokraatti

Demokraatti

Suomeen valmistellaan Digi- ja väestötietoviraston digitaalista identiteettilompakkoa, jonka on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

– Aloitteessani ehdotetaan, että vahvaa tunnistautumista hyödynnettäisiin sosiaalisen median yksityishenkilöiden käyttäjätilien luomisessa siten, että jokainen tili olisi kytketty luotettavasti tunnistettuun henkilöön, Nikkanen sanoo tiedotteessaan.

Käytännössä siis yksi tunnistettu profiili per käyttäjä yhtä palvelua kohden.

– Digitaalinen yhteiskunta toimii vain, jos voimme luottaa siihen, että keskustelun toisessa päässä on oikea ihminen. Nyt tähän luottamukseen liittyy merkittäviä puutteita.

Valetilit ja bottiverkostot tekevät nykysysteemistä haavoittuvaisen.

– Kun yhdellä toimijalla voi olla käytössään tuhansia tilejä, keskustelun suuntaa voidaan vääristää järjestelmällisesti.

Aloitteessa korostetaan, että vahva tunnistautuminen ei tarkoittaisi käyttäjien anonymiteetin poistamista julkisessa keskustelussa.

Digilompakon perusidea on, että käyttäjä kontrolloi itse, mitä tietoja hän jakaa. Sosiaalisen median palvelu tietäisi käyttäjän olevan oikea ja yksilöllinen henkilö, mutta henkilöllisyys ei olisi automaattisesti muiden käyttäjien nähtävissä.

– Tällainen malli voisi vähentää merkittävästi verkkohäirintää ja rikollisuutta, sillä väärinkäytösten riski kasvaisi, kun loputtomien valetilien luominen ei olisi mahdollista.

Kysymys on ylikansallinen. Aloitteessa esitetäänkin, että Suomi edistäisi EU-tasolla ratkaisuja, joissa sosiaalisen median yritykset velvoitettaisiin hyödyntämään vahvaa tunnistautumista osana palvelujaan.

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