SDP:n nuorisojärjestö nosti esiin Antti Kurvisen ja ”pyhän lehmän” – Keskustanuoret mainitsi heti Sanna Marinin

Hallituspuolueiden nuorisojäjestöjen välillä kipinöi. Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto syyttää maa- ja mestätalousministeri Antti Kurvista (kesk.) ilmastoruokaohjelman valmistelun tahallisesta jarruttelusta. Rane Aunimo Demokraatti

Perholehdon mukaan suomalaisille ei tule antaa valheellista kuvaa siitä, että eläinperäisten tuotteiden kulutusta ei tulisi vähentää.

– On käsittämätöntä, kuinka pyhä lehmä maito- ja lihatuotannon tukeminen on keskustalle. Ilmastoruokaohjelmalle on ilmoitettu jo useampi julkistamisajankohta, mutta valmista ei näytä tulevan koskaan. Näyttää siltä, että ministeri Kurvinen ei halua sanoa tosiasioita reilusti ääneen: ‒ suomalaisten on vähennettävä liha- ja maitotuotteiden käyttöä, Perholehto myllytti tänään tiedotteessa.

Perholehto sanoi, ettei hän ymmärrä, miksi rehellisyys on keskustalle näin pelottavaa.

– Ohjelmaluonnoksen muotoilut olivat jo alkuunsa liian maltillisia. Järkevämpää olisi asettaa riittävä ja vastuullinen tavoite lihan vähentämisestä – esimerkiksi sen kulutuksen puolittaminen vuoteen 2025 mennessä.

Demarinuorten mukaan ruokajärjestelmän tulevaisuuden ja ennakoitavuuden kannalta on keskeistä, että ummehtunutta maataloustukijärjestelmää tarkastellaan kriittisesti.

– Maatalouspolitiikkaa tulisi ehdottomasti kehittää siten, että eläinperäisen tuotannon tukia leikataan ja tukipolitiikan tavoitteeksi nostetaan maataloustuotannon uudistaminen aidosti ilmasto- ja ympäristöystävällisempään sekä tehokkaampaan suuntaan. Kasvipohjaiseen tuotantoon panostaminen tarjoaisi valtavasti mahdollisuuksia myös kotimaisille maanviljelijöille ja elintarviketeollisuudelle. Ilmastoruokaohjelman jarruttaminen ei tätä faktaa muuta.

KESKUSTANUORET vastasi Demarinuorille myöhemmin keskiviikkona. Järjestön puheenjohtaja Aleksi Sandroos ihmettelee tiedotteessa Demarinuorten ”uutta tyyliä tarttua Helsingin Sanomien huhupuheisiin, todellisten tietojen puuttuessa”.

– Demarinuorten puheenjohtaja vaati kannanotossa lihan kulutuksen puolittamista jo vuoteen 2025 mennessä. Suosittelen Perholehdolle tutustumista kasvisproteiinituotannon haasteisiin pohjoisella maaperällä. Emme voi horjuttaa kansallista ruokaturvaa näin haastavina aikoina.

Keskustanuorten mukaan ilmastoruokaohjelmaa käsiteltäessä on tärkeää huomioida uusi turvallisuuspoliittinen tilanne, jossa kansallisesta ruokaturvasta on pidettävä huolta.

– Mikäli demarinuoret vaativat hallituksen ministereiltä selkeämpää linjaa, kannattaa sitä peräänkuuluttaa omalta alumnilta pääministeri Marinilta. Pääministeripuolueen tulee kantaa hallitusvastuuta paremmin. Olen tietenkin onnellinen, että edes nuorisojärjestöllä on selkärankaa nostaa haastavia kysymyksiä esiin.