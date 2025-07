SDP:n Perholehto: Suomen on aika seurata Ranskan esimerkkiä ja tunnustaa Palestiina

SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehto vaatii kannanotossaan Suomelta asettumista historian oikealle puolelle ja Palestiinan valtion tunnustamista. Demokraatti Demokraatti

Humanitaarinen tilanne Gazassa on epäinhimillinen ja ihmiset nääntyvät Israelin saarrossa nälkään. Perholehdon mukaan konkreettinen osa toimia, joilla Suomi voi asettaa painetta tilanteen ratkaisemiseksi on tunnustaa Palestiinan valtio, nyt kun eurooppalainen suurvalta Ranska on ilmoittanut niin tekevänsä.

– Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) maanantain kannanotolla ja tasavallan presidentti Alexander Stubbin tänään julkaisemalla lausunnolla on nolla-arvo, jolleivät nämä ulkopoliittisen korkeimman johtomme vaatimukset johda mihinkään, Perholehto kritisoi kannanotossaan.

HÄN muistuttaa, että tasavallan presidentti Stubb sanoi jo toukokuussa, että ”Suomenkin on hyvä olla historian oikealla puolella” jos lähtee suurempi liike.

– Presidentti mainitsi jo tuolloin juuri Ranskan yhtenä sellaisena maana, joka voi synnyttää suurempaa liikettä Palestiinan tunnustamiseksi. Nyt Ranska on ilmoittanut aikeensa. Suomen on syytä liittyä tähän joukkoon.

– Uskon, että merkittävässä asiassa pääministeri Petteri Orpokin (kok.) voinee tarvittaessa keskeyttää lomansa ja varmistaa, ettei Suomi jää verrokkimaidensa joukosta jonnekin, jota myöhemmin historiassa katsomme häpeillen, Perholehto kommentoi.