SDP:n Piirainen iloitsee: ”Kajaanin lennot jatkuvat!”

SDP:n kainuulainen kansanedustaja Raimo Piirainen on tyytyväinen hallituksen esitykseen lentoliikenteen turvaamisen jatkamiseksi maakuntakentille. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallitus esitti eduskunnalle tänään vuoden 2022 ensimmäisen lisätalousarvionsa.

– On tärkeää, että esitys sisältää lentoliikenteen ostopalveluja varten 17 miljoonan määrärahan. Tuella rahoitetaan liikennettä Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Joensuun ja Jyväskylän lentoasemien ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä yli koronapandemian kevääseen 2023 asti, valtiovarainvaliokunnan jäsen Piirainen toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa päätös kilpailutuksesta tehdään jo nyt.

– Sillä voidaan estää tilanne, jottei nykyisten sopimusten päättyessä elokuussa synny lentoyhteyksiin katkosta.

Piirainen pitää tärkeänä myös sitä, etteivät yhteydet katkea ennen kuin matkustajamäärät palautuvat.

– Se on tärkeää etenkin yrityksille ja sillä on myös iso merkitys matkailuelinkeinolle. Lisäksi esityksessä on määräraha joukkoliikenteeseen, ettei liikkumisen yhdenvertaisuus vaarannu maaseudulla ja kaupungeissa.